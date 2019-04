Čistka na střídačkách. V NHL přišli po základní části 3 trenéři o práci | iSport.cz

Před rokem "Panterům" utekl postup do bojů o Stanley cup o jediný bod, tentokrát o dvanáct. Boughner byl odvolán po sobotním posledním zápase sezony, kterým byla domácí porážka s New Jersey 3:4 v prodloužení.

"Nenaplnili jsme očekávání a za to musíme nést odpovědnost. Tohle je nezbytný první krok pro náš mladý tým, pokusíme se najít zkušeného trenéra, který nás posune kupředu," oznámil generální manažer Doug Tallon.

Osmačtyřicetiletý Boughner měl na Floridě ještě rok smlouvu. Doplatil však na vysoké ambice klubu, který se za posledních 18 let dostal do play off NHL jen dvakrát. Tým prý teď na jeho místo chce získat Joela Quennevilla, který dostal v listopadu padáka v Chicagu.

Housleyho Buffalo čeká na účast v play off NHL už osm let. Zlomit černou sérii mu letos nepomohl ani Vladimír Sobotka.

Sezona pro Buffalo skončila sobotní drtivou výhrou 7:1 v Detroitu, jenže ta už nic nezměnila na tom, že tým obsadil 13. místo ve Východní konferenci. Pětapadesátiletý Housley na začátku kariéry patřil k hvězdám Sabres a jako obránce za ně odehrál osm let.

Kings skončili v tabulce Západní konference NHL poslední a po zisku Stanley Cupu v roce 2014 budou potřetí chybět v play off.

Dvaašedesátiletý bývalý trenér kanadské reprezentace Desjardins před losangeleským angažmá vedl tři roky Vancouver, s kterým se do vyřazovacích bojů dostal jednou. "Nového kouče hledáme," uvedl generální manažer klubu Rob Blake. Zájem je prý o Todda McLellana.