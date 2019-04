Palát o Tampě: Nejlepší místo na hokej! Dcera u zápasů přestává brečet | iSport.cz

Na své hokejky si pečlivě kreslí velké písmeno A. To aby měl památku na listopadové narození dcery Adélky pořád po ruce a na očích. Ondřej Palát s Tampou Bay suverénně ovládl dlouhodobou část NHL, ve stejném duchu chce s týmem vletět i do bojů o Stanley Cup. V prvním kole je čeká Columbus.



Za posledních deset let se pouze jedinému vítězi Prezidentského poháru povedlo vyhrát i Stanley Cup. Není to pro vás před startem play off strašák?

„Ani ne, tohle vůbec neřešíme, nevnímáme. Vyhráli jsme ligu a teď začne nová soutěž, kterou musíme vyhrát zase.“



Sáhnul jste si na pohár pro vítěze základní části, nebo jste v tomto pověrčivý?

„Dali nám ho v posledním domácím zápase, šel pro něj Steven Stamkos (kapitán) a ten si na pohár sáhnul. Já ne. Ani jsem se k němu blíž nedostal. Vlastně jsem ten pohár ani neviděl. Dostali jsme ho, někam dali a bylo. V každém případě je to pro nás úspěch, Tampa vyhrála celou základní část poprvé. Na to můžeme být pyšní, sezona byla super. Ale pořád to nic neznamená, dokud se nevyhraje Stanley Cup. Jsme za Prezidentský pohár rádi, ale teď přichází play off.“



Už na začátku sezony jste říkal, že máte dobře poskládané mužstvo, že budete silní. Potvrdilo se to?

„Určitě, vyhráli jsme bodování ligy, takže síla se ukázala. Teď nám to možná až tak nepřijde, ale za pár let, až se podíváme zpátky, jistě pochopíme, že to bylo něco speciálního. V každém případě tenhle tým speciální je. Šlapal celou sezonu výborně.“



V čem je jeho síla?

„Máme super hráče i trenéry, kteří nám dali herní plán a strategii.