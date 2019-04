Debut z říše snů. Teenager zastínil hvězdy Dallasu i soupeře | iSport.cz

Nashville stejně jako v minulých letech patří k favoritům na západě. Přejít přes Dallas se bralo jako samozřejmost. Predátoři však doma narazili hned v prvním zápase prvního kola play off. S celkem z Texasu, který do úvodního zápasu nasadil hned sedm debutantů ve vyřazovacích bojích, na vlastním ledě nečekaně prohráli kvůli dvěma zásahům jednoho z debutantů – Fina Mira Heiskanena.

Nováček mezi obránci nastínil Hvězdám cestu za vítězstvím, když dvěma zásahy otočil vývoj zápasu na stranu Dallasu. „Už mě to nepřekvapuje, ale je to opravdu impozantní,“ řekl na adresu mladého beka brankář Stars Ben Bishop. „Hraje tak, jako by působil v lize deset let. Tenhle chlápek v ní bude hrát dlouho. Přitom dělá jen svou práci, tiše a efektivně,“ dodal gólman, který v utkání pochytal třicet střel Nashvillu a zápas zakončil s úspěšností zákroků 93,8 procent.

Predátoři přitom očekávali, že góly budou obstarávat jiní. Především Tyler Seguin, Alexander Radulov nebo Jamie Benn. Ani jeden z nich se střelecky neprosadil. Pouze poslední jmenovaný, který je i kapitán týmu, zaznamenal asistenci při vítězné trefě Matse Zuccarella z 51. minuty. I on byl rád za nečekaný příspěvek od devatenáctiletého obránce. „Ten kluk chodí hrát každý večer. Připravuje se jako opravdový profesionál a tak i přistupuje k zápasům. Odehrál parádní zápas,“ prohlásil lídr Dallasu.

Heiskanen při svém prvním startu v play off NHL strávil na ledě přes 23 minut, ze tří střel na bránu byly hned dvě gólové. Zejména na začátku zápasu k tomu přidal i tvrdou hru do těla, kterou dělal problémy hráčům Nashvillu. „Říkal jsem to celý rok. Jsem rád, že ho máme,“ komentoval jeho výkon trenér Hvězd Jim Montgomery.

Devatenáctiletý Fin zaznamenal za 82 zápasů základní části dvanáct gólů, na premiérový zásah čekal do devátého utkání proti Anaheimu. V play off se trefil hned při své premiéře. „Jen jsem se pokusil vystřelit na bránu,“ uvedl ke své druhé trefě. „Myslím, že se Alexander Radulov naklonil do střely a já jsem se ho pokusil obstřelit do branky,“ popisoval celou situaci ze 47. minuty mladý bek. Následně si po výhře v šatně nasadil typický texaský klobouk a vzal si slovo, kde poděkoval spoluhráčům za předvedený výkon.

V 19 letech a 266 dnech se Heiskanen stal nejmladším obráncem v historii Dallasu, který skóroval v play off, a zároveň osmým nováčkovským bekem mezi teenagery, jemuž se podařilo dát gól při svém debutu v bojích o Stanley Cup.