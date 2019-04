Tampa na startu šokujícím způsobem padla. Bodovali Rutta, Simon a Hertl | iSport.cz

Tampa Bay, suverénní vítěz základní části, vedla v osmnácté minutě 3:0. Třetí gól padl za přispění Rutty, který u mantinelu nedovolil, aby Columbus vyhodil puk z obranného pásma. Český obránce poté přihrál kotouč Michailu Sergačjovovi, jehož střelu tečoval Yanni Gourde. Ruuta si v utkání připsal do statistiky +/- dva kladné body. Jeho spoluhráč Ondřej Palát naopak dva záporné.

"Prohráváme hodně osobních soubojů. Musíme přitvrdit," řekl trenér Columbusu John Tortorella svým svěřencům o první přestávce. Hned v úvodu prostřední třetiny spálil velkou šanci tahoun Tampy Bay Nikita Kučerov a od poloviny zápasu se začalo rodit překvapení. Z úniku snížil Nick Foligno. Zbývající tři góly vstřelil Columbus v rozmezí 48. až 55. minuty. Hezkou individuální akcí snížil David Savard, v oslabení vyrovnal Josh Anderson a obrat završil Seth Jones střelou z mezikruží.

VIDEO: Sestřih utkání Tampa Bay - Columbus

Tampa Bay v základní části vyrovnala 62 výhrami rekord NHL a nastřílela 325 branek, což za posledních 23 let žádný tým nedokázal. Navíc Columbus v této sezoně přehrála ve třech zápasech se skóre 17:3. Oba týmy v tabulce dělilo 30 bodů. "Věříme si. Bez toho by to nešlo," řekl autor rozhodující trefy. "Rozhodně nás ale výhra neuspokojí. Víme, že příště to bude ještě těžší," dodal Jones.

Suverén základní části přiznal, že za stavu 3:0 utkání podcenil. "Trochu jsme ubrali plyn," řekl obránce Ryan McDonagh. "Problém byl v tom, že jsme jim chtěli nasázet hodně gólů. Tím jsme otevřeli zadní vrátka a nabídli jim několik přečíslení. Musíme se v takových situacích více soustředit na obranu a ne na nahánění skóre," uvedl trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Pens dotahovali, ale stejně padli

Pittsburgh vstoupil do utkání laxně. Už ve druhé minutě prohrával 0:1 a to ještě předtím rozhodčí odvovali gól New Yorku Islanders kvůli ofsajdu. Po akci Dominika ale brzy vyrovnal. Český útočník zavezl puk do pásma, přenechal ho Philu Kesselovi, který skóroval střelou z mezikruží. Penguins dotáhli i ztrátu 2:1 a 3:2, přičemž prodloužení si vynutili trefou při hře bez brankáře. Domácí ale přesto získali první bod, z dorážky rozhodl v čase 64:39 Josh Bailey.

VIDEO: Sestřih utkání Pittsburgh - NY Islanders

Autor vítězné branky si oddechl, že nemusí litovat šance z posledních sekund základní hrací doby, v níž jeho střelu zastavila tyč. "Bál jsem se, že to bude moje noční můra," prohlásil Bailey. Smolařem mohl být i další útočník Islanders Tom Kühnhackl - první jeho gól neplatil pro ofsajd a druhý v prodloužení kvůli tomu, že s pukem dostal do branky i gólmana Matta Murrayho.

Hertl pomohl gólem a nahrávkou

San Jose odskočilo loňskému finalistovi během 15. až 28. minuty na 3:0. Úvodní gól vykoupila osobní oběť Joea Pavelského, od jehož brady se odrazil puk po střele Brenta Burnse do branky. Autor gólu hned zamířil na ošetřovnu na šití, přišel také o několik zubů. "Jsem rád, že to nedopadlo hůře," řekl Pavelski, který chyběl jen pár střídání a vrátil se do hry. "To hovoří za vše. Je to bojovník," uvedl trenér San Jose Peter DeBoer.

VIDEO: Sestřih utkání San Jose - Vegas

Další dvě branky přidalo San Jose v prostřední třetině během 45 sekund. U druhého gólu zaznamenal druhou asistenci Hertl, který udělal i tečku za zápasem. Český útočník dostal při power play soupeře puk do jízdy a zpoza útočné modré čáry trefil opuštěnou branku. Hertl strávil na ledě jako jediný ze všech útočníků přes dvacet minut a připsal si tři kladné body do statistiky +/-.

"Přehráli nás ve všem. Ničím nás nepřekvapili, ale bojovali a dřeli více než my," řekl trenér Vegas Gerard Gallant. "Byli jsme i nedisciplinovaní. Proto jsme prohráli. Usnadnili jsme jim to," dodal útočník Jonathan Marchessault. Jeho spoluhráč Tomáš Nosek obdržel v poslední minutě osobní trest.

Dallas a St.Louis mají první výhry

Miro Heiskanen jako třetí obránce v teenagerovském věku v historii ligy skóroval dvakrát v utkání play off. Jeho góly od modré čáry otočily v Nashvillu skóre na 2:1 a nasměrovaly Dallas k výhře 3:2. V závěru utkání perfektně zblokoval šanci domácích Roman Polák a pomohl týmu udržet těsné vítězství. Také ve Winnipegu se radovali hosté, St. Louis vyhrálo 2:1 díky obratu ve třetí třetině.

Výsledky:

Východní konference - 1. zápasy:

Tampa Bay - Columbus 3:4 (3:0, 0:1, 0:3)

Branky: 5. Killorn, 12. Cirelli, 18. Gourde (Rutta) - 30. Foligno, 48. Savard, 52. Anderson, 55. Jones. Střely na branku: 29:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Jones (Columbus), 2. Cirelli (Tampa Bay), 3. Anderson (Columbus).

NY Islanders - Pittsburgh 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 2. Eberle, 16. Nelson, 53. Leddy, 65. Bailey - 6. Kessel (Simon), 34. Malkin, 59. Schultz. Střely na branku: 33:44. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Bailey, 2. Eberle, 3. Leddy (všichni NY Islanders).

Západní konference - 1. zápasy:

Winnipeg - St. Louis 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky: 14. Laine - 45. Perron, 58. Bozak. Střely na branku: 25:26. Diváci: 15.321.

Nashville - Dallas 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky: 13. Josi, 54. Subban - 33. a 47. Heiskanen, 51. Zuccarello. Střely na branku: 32:29. Diváci: 17.458. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Zuccarello, 3. Bishop (všichni Dallas).

San Jose - Vegas 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Branky: 15. Pavelski, 27. Burns (Hertl), 28. Vlasic, 40. Kane, 59. Hertl - 29. a 56. Stone. Střely na branku: 33:26. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. Karlsson, 3. Pavelski (všichni San Jose).