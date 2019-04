Mladíček Toronta zaválel. Tuhle kličku dělá Pastrňák, zíral Rask | iSport.cz

Zklamaní hráči Bostonu odchází do šatny • AP Photo/Charles Krupa

Před rokem je Boston v prvním kole play off vyřadil, nedařilo se jim na ně ani v uplynulé základní části. Ale play off je zkrátka jiná soutěž. Boston sice v úvodním utkání proti Torontu jako první skóroval a zdálo se, že všechno zůstane při starém, ale opak byl pravdou. Jedenadvacetiletý Mitch Marner řídil obrat a Maple Leafs vyhráli 4:1. „Vyhrát úvodní zápas série na cizím ledě to už něco znamená," těšilo dalšího úspěšného střelce Williama Nylandera.