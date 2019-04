Poprava Tampy. Nevím, co říct, hlesl Stamkos. Rozpadne se hvězdná parta? | iSport.cz

Tampa Bay dokončila základní část NHL vyrovnáním rekordu v počtu vítězství, když vyhrála 62 z 82 zápasů. O to překvapivější bylo její brzké vyřazení z vyřazovacích bojů. Jako první vítěz Prezidentského poháru v historii Tampa vypadla v prvním kole Stanley Cupu.

Co se stalo s Blesky za tak krátkou dobu? „Nevím, co se přihodilo, ani co na to říct,“ nechápal kapitán Lightning Steven Stamkos, který zaznamenal ve čtyřech zápasech pouhé dva body (1+1). Trefil se přitom až v posledním čtvrtém duelu. Vítěz kanadského bodování Nikita Kučerov dopadl v sérii s Columbusem ještě hůř a netrefil se ani jednou a připsal si pouze dvě asistence.

„Měli jsme historickou základní část, která nás dovedla k historickému vyřazení v play off,“ smutnil trenér Lightning Jon Cooper. „Kluci bojovali tvrdě,“ konstatoval vzápětí. „Nakonec jsme prostě nemohli najít naší hru. Byla s námi po celou sezonu a šest dní v dubnu jsme ji nemohli najít. Je to nešťastné, protože hází stín na to, co fungovalo v základní části. Columbus hrál v sérii lépe než my. To bylo ono,“ shrnul kouč Tampy.

Blue Jackets se podařilo velkého favorita dokonale zaskočit a oslabit jeho největší sílu. Tampě se nedařilo ovládnout puk, bruslit s ním a tvořit hru, což byly její největší zbraně proti soupeřům v základní části. Columbus však proti ní vyrukoval s vysunutým napadáním, agresivní hrou, osobním přístupem, perfektním přečtením založení útoku Blesků a také lepší disciplinou. „Očividně jsme neměli odpovědi,“ dumal Stamkos. „Oni popravili náš velmi podrobný herní plán, čímž nás zpomalili a my jsme na to neuměli zareagovat,“ přiznal vůdce Lightning.

Vítěz základní části nevyhořel pouze herně. Oproti základní části mu nefungovaly ani speciální formace. Lightning využili v sérii jedinou ze šesti přesilovek, přičemž sami v početní výhodě jednou inkasovali. V prvních dvou zápasech nedokázali proměnit ani jednu početní výhodu, ačkoliv jich měli k dispozici pět. Ve třetím zápase přesilovku neměli a ve čtvrtém využili jedinou příležitost, kterou dostali. V NHL měli jinak úspěšnost 28,2 procenta.

We don’t have any words and we know you don’t want to hear them.



We understand your anger, your frustration, your sadness. Everything you’re feeling – we get it.



This isn’t the ending we imagined, and certainly not the one we wanted. Thank you for being there the entire way.