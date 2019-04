Ruská ruleta. Ovečkin seřezal mladičkého krajana. Všimla si i UFC | iSport.cz

"Máme jednoznačně na víc, tohle byla velká bída," byl si leklého představení svého týmu vědom Ovečkin, jehož "nejlepší" moment v zápase přišel v 11. minutě za stavu 0:1. Paradoxně ale nepálil do černého z oblíbeného kruhu, ani přesně nepřihrával. Serval se a při svém první bitce v sezoně uštědřil svému rivalovi brutální K.O.!

Alex Ovechkin absolutely drops rookie Andrei Svechnikov pic.twitter.com/380EeglJy1 — Brady Trettenero (@BradyTrett) April 15, 2019

O 14 let mladší a 23 kilogramů lehčí Svěčnikov kapitána Washingtonu provokoval. Lehký krosček sem, slovní napadení tam. Ovečkinovy rukavice proto v 11. minutě letěly dolů a začala rvačka. Poslední vítěz Stanley Cupu zasypal obličej dvojky draftu 2018 řadou přesných úderů a Svěčnikov se pod tíhou úderů skácel. Okamžitě se seběhli zdravotníci, notnou chvíli jej na ledě dávali do kupy a pak útočníka, který ve své první sezoně nasbíral v základní části v 82 utkáních úctyhodných 37 bodů (20+17), odvedli do kabiny.

VIDEO: Podívejte se na bitku Ovečkina s krajanem Svěčnikovem





Z té rodák z Kazaně do konce utkání nevyšel, jeho icetime v utkání skončil na 4 minutách a pěti vteřinách, oba kohouti dostali za bitku pětiminutový i osobní trest. "Doufám, že bude v pořádku. Nikdy není vaším zájmem vidět někoho, jak se zraní," rokoval s novináři Ovečkin. "Zeptal se mě, zda dáme bitku. A já na to, proč ne? Nejsem žádný bitkař a Svěčnikov očividně také ne," dodal osminásobný držitel Maurice Trophy, který se za svou kariéru v NHL serval jen čtyřikrát.

Alex Ovechkin on his fight with Andrei Svechnikov: "First of all I hope he's okay. I'm not a big fighter. He' the same. He asked me to fight... I hope he's okay. You don't want to see a guy get hurt." — Ian Oland (@ianoland) April 16, 2019

Předchozími soupeři mu byli Brandon Dubinsky, Paul Gaustad a Mike Richards. Pro Svěčnikova šlo o premiérový fight v NHL a velkou radost z něj neměl kouč Caroliny Rob Brind’Amour.

"Když jsem viděl, že se Andrej při pádu zranil, udělalo se mi špatně. Vlastně pořád je mi od žaludku mírně nevolno. Viděli jste, kdo shodil rukavice první, náš chlapec to nebyl. Ovečkin je větší chlap, Svěčnikov se nikdy v životě nepral, v NHL má odehráno něco přes 80 zápasů, jsem si jistý, že to Ovi musel věděl. A to mě na tom rozčiluje nejvíc," řekl Brind’Amour, kterého mohlo těšit alespoň snížení série a vychytaná nula Petra Mrázka.

UFC citovala Conora McGregora

Český fantom předvedl 18 zákroků, Capitals nedali ve Stanley Cupu gól poprvé od roku 2017. "Jsem pyšný, že kluci dokázali hrát dál a utkání dovést do vítězného konce, nebylo to pro jejich psychiku nic lehkého, vidět, jak jejich spoluhráč mizí otřesený do kabiny," uzavřel Brind’Amour a jeho slova potvrdil i Dougie Hamilton, autor jedné z branek.

"Musel jsem na Andreje myslet celý zápas, snad bude v pořádku," zadoufal 26letý obránce Hurricanes. "Je jeden z mých nejlepších přátel, je jako můj bratr, hodně nešťastná situace," dodal Warren Foegele, se třemi body (2+1) první hvězda zápasu.

K incidentu se na Twitteru vyjádřil také brankář poraženého týmu Braden Holtby. "Ovi ukázal emoce a srovnal mladíka, který si dovoloval. Takové je play off, špatné je, že jsme na to nedokázali zareagovat, promrhali jsme energii, kterou se nám Ovi svou bitkou snažil dodat," napsala jednička Capitals.

S komentářem přispěchala i nejslavnější zápasnická organizace světa UFC. "Víte, co se říká. Přesnost poráží sílu, načasování je více než rychlost," napsala na svůj oficiální Twitter "Liga mistrů" bojových sportů. Autorem citátu je největší hvězda UFC Conor McGregor.

Čtvrté utkání série je na programu v noci ze středy na čtvrtek opět v Raleighu. Vrátí se Andrej Svečnikov na led? A co na to Alex Ovečkin?

You know what they say...



"Precision beats power, and timing beats speed." https://t.co/DIVeG9guz9 — UFC (@ufc) April 16, 2019

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Caroliny s Washingtonem