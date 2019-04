Šok dokonán! Columbus vyřadil Tampu, ve Stanley Cupu skončil i Pittsburgh | iSport.cz

Tampa Bay vyrovnala v základní části rekord NHL v počtu výher (62) a získala v ní o třicet bodů více než Columbus. Ten si zajistil až v předposledním utkání základní části účast v play off, ve kterém ještě nikdy nepostoupil z prvního kola. Papírové předpoklady se však naplňovaly pouze v úvodní třetině prvního zápasu, ve které Tampa Bay vedla 3:0, ale nakonec prohrála 3:4. Další zápasy ztratila v poměru 1:5, 1:3 a 3:7.

"Je jedno, co se stalo v základní části. Pokud nedosáhnete cíle a nevyhrajete to celé, je to selhání," prohlásil kapitán Tampy Bay Steven Stamkos. "Byli lepší, naplňovali svůj taktický plán. Nevím, co k tomu říct více. Kdybychom znali odpověď, vyhráli bychom. Bolí to," dodal.

Také trenér Tampy Bay Jon Cooper cítil obrovské zklamání, ale uznal sílu soupeře. "Zasloužili si, aby postoupili," podotkl kouč. "Není obvyklé, aby osmý tým (v konferenci) porazil prvního, ale do play off se dostane jen polovina týmů a každý je dobrý. Je to vyrovnané. V konečném výsledku je to o tom, že jsme se nemohli dostat ke své hře. Celý rok nám to šlo, ale teď šest dní v dubnu jsme z toho vypadli. Je to neštěstí, protože jsme pokazili dojem z parádní základní části," doplnil.

Tampa Bay v posledním utkání ani jednou nevedla. Lightning nabrali už po čtyřech minutách hry ztrátu 0:2 a v polovině zápasu prohrávali 1:3. Dvoubrankové manko smazali i s přispěním asistence Jana Rutty, ale v závěru prostřední třetiny inkasovali 54 sekund po vyrovnání gól na 3:4. Suverén základní části měl v závěrečné třetině převahu, ale střelce Tampy opět přiváděl k zoufalství brankář Sergej Bobrovskij. Columbus stvrdil překvapivý postup v posledních dvou minutách třemi góly do prázdné branky.

"Málem jsem na střídačce omdlel. Každý na každého skákal, někdo mě udeřil do brady. Všichni ječeli," popsal Cam Atkinson atmosféru na střídačce po brance na 5:3. "Jsem moc rád i za všechny naše fanoušky. Zasloužili si to. Na tento okamžik čekali dlouho," dodal. Columbus hraje v NHL od sezony 2000/01. "Kluci si ověřili, že když pracují jako tým, můžou dokázat velké a bláznivé věci," uvedl trenér John Tortorella.

Pittsburgh začal skvěle, Jake Guentzel ho dostal už po 35 sekundách do vedení. Za necelé dvě minuty ale vyrovnal z přečíslení dva na jednoho Jordan Eberle a skóre překlopil na stranu Islanders v závěru první třetiny Brock Nelson. Domácí se v sérii trápili v útoku, dali jen šest branek. Zmar potvrdil i Sidney Crosby, který ve velké šanci trefil tyč. A tak Josh Bailey zpečetil nečekaně rychlý postup Islanders při power play gólem do prázdné branky.

"Série byla vyrovnanější, než ukazuje skóre. Museli jsme si hrábnout na dno sil, abychom jim otrávili hru a limitovali jejich šance. A v brance jsme měli úžasnou oporu (Robina Lehnera). Kdykoli měli gólovou šanci, zastavil ji," řekl Eberle, který skóroval v každém ze čtyř utkání.

Islanders vyhráli sérii 4:0 poprvé od finále v roce 1983, ve kterém porazili Edmonton a radovali se ze zisku Stanleyová poháru. Od té doby ale vyhráli teprve druhou sérii v play off. "Všechny čtyři zápasy byly nesmírně vyrovnané. I když jsme je vyhráli, každý z nich byl na vážkách. Ulevilo se nám, že jsme to dotáhli, protože jsou sakra dobrým týmem a nechtěli jsme jim dávat žádnou naději," uvedl gólman Lehner, který v sérii kryl 135 ze 141 střel.

Pittsburghu chyběl i příspěvek Crosbyho. Kapitán týmu si ve čtyřech zápasech připsal jen bod a odehrál nejhorší play off v kariéře. "Zklamali jsme. Když jsme vstupovali do play off, připadalo mi, že hrajeme dobrý hokej. I po prvních dvou zápasech venku (3:4 v prodloužení a 1:3) jsem cítil, že máme šanci. Je to velmi frustrující, ještě jsem neměl čas to strávit," řekl Crosby.

Columbus se střetne v další fázi s vítězem série Boston - Toronto, soupeř Islanders vzejde z dvojice Washington - Carolina.

San Jose nastoupilo bez útočníka Joea Thorntona, který dostal jednozápasový trest za úder do hlavy Tomáše Noska. Rozdílem v sérii jsou ale výkony brankářů. Marc-Andre Fleury chytal opět fantasticky, zlikvidoval 28 střel a připsal si v play off patnáctou nulu v kariéře. Čtyřmi body (2+2) se o výhru zasloužil Max Pacioretty, který otevřel skóre už v čase 1:11. Vegas ve všech čtyřech zápasech skórovalo do minuty a půl, to se stalo v historii NHL poprvé.

Husarský kousek se povedl Winnipegu, který po dvou domácích prohrách uspěl v obou venkovních zápasech. Na ledě St. Louis prohrával od 41. minuty brankou Vladimira Tarasenka, ale brzy vyrovnal Mark Scheifele. Prodloužení rozhodl v čase 66:02 Kyle Connor.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápasy:

Columbus - Tampa Bay 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Branky: 3. a 59. Texier, 4. Dubois, 27. S. Jones, 39. Bjorkstrand, 59. Panarin, 60. Duchene - 9. Stamkos, 34. Paquette (Rutta), 38. B. Point. Střely na branku: 25:33. Diváci: 19.328. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Dubois, 3. S. Jones (všichni Columbus). Konečný stav série: 4:0.

Pittsburgh - NY Islanders 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky: 1. Guentzel - 3. Eberle, 19. B. Nelson, 60. Josh Bailey. Střely na branku: 33:26. Diváci: 18.609. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. Eberle (oba NY Islanders), 3. Guentzel (Pittsburgh). Konečný stav série: 0:4.

Západní konference - 4. zápasy:

St. Louis - Winnipeg 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 41. Tarasenko - 48. Scheifele, 67. Connor. Střely na branku: 32:39. Diváci: 18.346. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Binnington (St. Louis), 3. Scheifele (Winnipeg). Stav série: 2:2.

Vegas - San Jose 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky: 2. a 33. Pacioretty, 20. Theodore, 47. Tuch, 57. Marchessault. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18.567. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Pacioretty, 3. Theodore (všichni Vegas). Stav série: 3:1.