Pastrňáka popíchl trenér. Zavinil pád Toronta rapper? Od AS Řím má zákaz | iSport.cz

Pastrňák se přitom v hierarchii Bostonu před prvním buly čtvrté konfrontace s Maple Leafs "propadl", v elitní formaci s centrem Patricem Bergeronem hrál pravé křídlo Danton Heinen. "Pasta je hráč, na kterého maximálně spoléháme. Věříme v jeho schopnost dávat góly a že v útoku něco vytvoří. Z nějakého důvodu nebyl předtím ve své nejlepší formě, nevím proč. Proto jsem ho dal na první třetinu k Davidovi Krejčímu do lajny," vysvětlil rošádu kouč Bruins Bruce Cassidy.

Tah vyšel, 23letý Kanaďan Heinen nabíjel Bradu Marchandovi na druhý gól a Boston ve Scotiabank Areně vyhrál první dvacítku 2:1. Po 67 vteřinách druhé části srovnal Auston Matthews a trenér Cassidy zavelel: Pasta, vracíš se do prvního útoku! Pokračování příběhu je známé, Pastrňák vstřelil se staronovými parťáky dva góly v rozmezí 95 sekund. V přečíslení dva na jednoho usměrnil do branky přihrávku Marchanda, v přesilové hře střelou bez přípravy zvýšil na 4:2.

"Cítím úlevu," přiznal v rozhovoru pro klubovou TV Pastrňák, který si připsal v předchozích třech duelech jen jednu přihrávku. "Góly, to je způsob, jak můžu týmu pomoct nejvíce. Tak jsem na to soustředil a vytvářel na sebe tlak, abych to prolomil. Je fajn, když začnete hrát dobře," měl ze svého výkonu radost autor 81 bodů (38+43) v základní části.

VIDEO: Podívejte se na dva góly Davida Pastrňáka v sestřihu

Proti Maple Leafs to Pastrňákovi dlouhodobě lepí, pověst kata kanadského klubu si vybudoval před rokem, kdy ve vítězné sedmizápasové bitvě prvního kola zazářil 13 body (5+8). Ve skončené základní části pak diviznímu sokovi zasadil dalších devět ran (6+3) a Bruins tři ze čtyř vzájemných duelů vyhráli. V play off je to ale zatím slušná tahanice…

"Jsem opravdu moc rád, že se prosadil. Střelci, když nedávají branky, můžou být netrpěliví a pak se to negativně projevuje na jejich hře. Neříkám, že to byl Davidův případ, ale chtěli jsme ho udržet v klidu. To, že dvakrát skóroval, všechny v týmu nabilo energií," liboval si kouč Cassidy v rozhovoru pro The Score.

Na druhé straně ledu naopak zavládl smutek. "Hodně věcí jsme dnes udělali dobře, na Raska jsme vypálili 42 střel, dali čtyři góly. Ale zároveň tam byly chyby, které Boston nemilosrdně potrestal," posteskl si John Tavares.

Do konce sezony se s Drakem nikdo nebude fotit

A jak do celého případu pasuje kanadská hudební star Drake? 32letý herec, zpěvák a rapper sport miluje a navštěvuje zápasy všeho druhu. Nosí repliky dresů oblíbených týmů, s hráči si rád pořizuje společné fotografie. Na noční přestřelce s Bostonem byl torontský rodák také osobně přítomen. Bohužel jeho přítomnost často přináší smůlu.

Suverén francouzské ligy Paris Saint-Germain v neděli utrpěl nejhorší porážku za deset let, když podlehl Lille 1:5 a oddálil tak svoje oslavy titulu. Jen pár dní před utkáním obránce PSG Layvin Kurzawa umístil na Instagram společnou fotku s Drakem.

Pár dní před výpraskem od Lille obránce PSG Layvin Kurzawa umístil na Instagram společnou fotku s Drakem. • Foto Instagram.com

A tento kuriózní případ nebyl výjimkou. Drake se v posledních týdnech fotil i s útočníkem Arsenalu Pierreem-Emerickem Aubameyangem a "kanonýři" prohráli 7. dubna zápas Premier League s Evertonem 0:1. Ještě hůře dopadl o den dříve Jadon Sancho a jeho Dortmund, který ve šlágru bundesligy schytal navzdory lajkovanému postu s držitelem kanadské Grammy od rivalů z Bayernu nepopulárního bůra. Sergio Agüero s Manchesterem City zase ztratil zápas Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu (0:1).

Drake curse confirmed real. pic.twitter.com/0qm2L1sUsj — HIP HOP UPDATES (@RapAccess) 15. dubna 2019

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. AS Řím tweetoval na oficiální klubový účet zákaz, který se týká případného pořizování fotografií s Drakem. "Platí do konce sezony," napsali zástupci aktuálně pátého celku Seria A v jehož řadách působí český reprezentační útočník Patrik Schick.

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season — AS Roma English (@ASRomaEN) 15. dubna 2019

Ve střehu musí být také vedení basketbalových Toronto Raptors z NBA, Drake je už šest let jejich oficiálním ambasadorem. Od sezony 2013/14 Raptors skončili po základní části NBA nejhůře čtvrtí (v roce 2018 byli dokonce po 82 zápasech nejlepším týmem NBA), ale jen jedinkrát prošli alespoň do konferenčního finále. Dvakrát prohráli hned v prvním kole, dvakrát v rundě číslo dva. A aktuální stav? Druhý nejlepší tým "základu" hraje s Orlandem Magic po dvou utkáních nerozhodně 1:1.

Ale možná je všechno jen náhoda…