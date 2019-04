Ovečkin zboural Mrázka, tleskal sudímu a nedohrál: Nechci být zlý muž | iSport.cz

Třiatřicetiletý Ovečkin je v celé sérii hodně vidět. Ale to, že dává góly a nahrává na ně (v šesti zápasech se trefil čtyřikrát a na stejný počet branek přihrál) je běžné, jenže tentokrát je o něm slyšet i díky tvrdé hře a divokým gestům.

Víte například, že s devatenácti trestnými minutami jde v tuto chvíli o třetího nejtrestanějšího hráče současné vyřazovací části? Za ním jsou drsní hoši jako Ryan Reaves z Vegas, Matthew Tkachuk z Calgary či Ian Cole z Colorada. Může za to pětiminutový trest za bitku z třetího utkání série, a také desítka kterou dostal od sudích v pondělí.

Nažhavený Ovečkin trpělivost rozhodčích zkoušel celý večer, ale primárně ve třetí třetině. Do té jeho soubor nevstoupil moc šťastně a od 44. minuty po trefě Jordana Staala prohrával 2:3. Ovečkin pak v 51. minutě vyrovnal, ale sudí jeho trefu kvůli nedovolenému bránění brankáři neuznali.

VIDEO: Neuznaný Ovečkinův gól

Nutno říct, že tady asi nebylo moc o čem debatovat, podobné zákroky se v této sezoně posuzují hodně přísně, a tak ani tento nebyl výjimkou. „Z mého pohledu byl kotouč stále ve hře,“ řekl po zápase pro NHL.com trenér Todd Reirden.

Nejen on se na střídačce pořádně rozzuřil, nepublikovatelná slova směrem k mužům v pruhovaném vysílal také Ovečkin. Jeho partě se navíc už z potíží nepodařilo vyhrabat, navíc krátce poté zvýšil na 4:2 kapitán z druhé strany tábora Justin Williams.

Pak už si domácí tým výhru pohlídal a výrazně tomu napomohl i Mrázek, který na domácím ledě v play off drží průměr jednoho gólu na zápas, a k tomu parádní procentuální úspěšnost 95,9%. Jenže ještě než došlo na závěrečnou sirénu světla reflektorů znovu zamířila na muže s číslem 8 na dresu.

Ten ze sebe potřeboval vymačkat zbytky frustrace a dostal se do konfliktu s číslem 8 na druhé straně, kde ho nosí nováček Saku Mäenelanen. Finský forvard svého soka lehce pošťouchl ramenem, ale ten se po něm nešetrně ohnal hokejkou. Rozhodčí ukázali trest za sekání, Ovečkin jim sarkasticky zatleskal a rázem z toho byl osobní trest.

VIDEO: Ovečkin musel předčasně do šaten

„Nechci být nějaký zlý hoch, ale tohle mi fakt radost neudělalo,“ řekl pro CBC.

Radost tak zůstala domácím, kteří dál živí naději na postup, jenž by byl pro tým prvním po deseti letech. Že je všechno možné, a Carolina může věřit, potvrzuje probuzení jejího kapitána. Williams v pondělí poprvé v sérii skóroval a je nejvetším strašákem pro Capitals.

Sedmatřicetileté pravé křídlo má totiž přezdívku "pan Sedmý zápas". Nikdo v historii nenasbíral v klíčových utkáních play off tolik bodů, co on. Má jich 14. Z toho je sedm branek, což je dělený rekord a obecně je jeho bilance v těchto utkáních dost strašidelná. Jde o sedm výher a jedinou porážku.

„Už na začátku série jsem říkal, že jestli nás chtějí vyřadit, nebudou to mít snadné. Nepadneme jen tak," dodal trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Washington