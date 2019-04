Dokázali jsme to, řval Hertl po výhře. Možná nejlepší zápas historie, říká | iSport.cz

Golden Knights sice v sérii prohráli hned první utkání, ale po něm následovaly tři výhry a zdálo se, že o postupujícím je rozhodnuto. Sharks ale ukázali srdíčko a odhodlání a po výhrách 5:2 a 2:1 ve druhém prodloužení se šlo do utkání číslo sedm. Tedy do bitvy, kde se může stát cokoliv.

Vegas celých 50 minut hokejovému světu dokazovali, že oni budou tím postupujícím mužstvem. Ještě v té chvíli totiž vedli 3:0. Pak ale v San Jose přišel Eakinův incident s domácím kapitánem Joe Pavelskim.

Hostující útočník hvězdu trefil po vhazování krosčekem, ale Američan si ublížil až ve chvíli, kdy se udeřil hlavou o led. Pavelski zůstal nehnutě ležet a z hlavy se mu začala řinout krev. Sudí byl nemilosrdný, Eakina poslal do sprch, i když rozhodnutí to bylo tedy dost přísné! A Vegas stálo sezonu...

VIDEO: Faul na Joe Pavelskiho

"Za co dostal pět minut? Vážně. Co to jako mělo být?" divil se útočník Vegas Jonathan Marchessault. "Proč se v hokeji neposuzují u videa i takové situace? Úplně to rozhodnutí otočilo výsledek zápasu a série. Zápas ani nebyl těsný, vedli jsme 3:0. Kdyby ho sudí vyloučil na dvě minuty, ok. Ale pět minut? Za něco, co ani pořádně neviděli? Je to zklamání, špatný vtip," zlobil se.

Do hry se nakonec nevrátil ani Pavelski, kapitánova krev ale byla spouštěcím mechanismem, který během čtyř minut a jedné vteřiny poslal do sítě hostí čtyři kotouče. Ano, čtete správně - přesilovou hru dlouhou pět minut využili hokejisté San Jose hned čtyřikrát!

„Kluci viděli svého kapitána, kterého mají rádi a uznávají, v potížích a chtěli i pro něj co nejvíce využít nastálé situace. Povedlo se to, dali čtyři góly a byli jsme zpátky v zápase,“ řekl po utkání pro NHL.com trenér Peter DeBoer.

Gól a tři nahrávky zapsal Kevin Labanc, dvakrát se trefil Logan Couture a jeden gól a asistenci bral i Tomáš Hertl. Hala SAP Center málem vybuchla nadšením. I když ještě nebyl konec a hosté se 47 vteřin před koncem vrátili do hry a vyrovnali na 4:4.

Vyrovnávací gól sledoval z velké blízkosti také domácí bránící pes Barclay Goodrow. I on nechal před brankou volného střelce Jonathana Marchessaulta, který následně zavěsil. Za tohle si asi pochvalu na střídačce nezasloužil. A nikdo by asi v tu chvíli neřekl, že on bude tím hrdinou.

Šestadvacetiletý Kanaďan v zápase odehrál jen 7 minut a 26 vteřin, méně jich za Sharks zvládl pouze Lukáš Radil. Jenže právě energie, kterou si spořil na střídačce, znamenala to, že měl dost síly překonat v 79. minutě obranu a protáhnout jinak výtečného Marca-Andre Fleuryho v bráně. Na tuhle kličku nestačil.

„Akorát jsem skočil na led, viděl jsem, že náš bek Karlsson míří do středu kluziště a jejich obránce McNabb vypadal lehce unaveně. Napadlo mě, že bych se přes něj mohl dostat,“ vysvětloval nadšený střelec.

Následná radost byla obrovská. DeBoer nazval utkání tím nejbláznivějším, co kdy viděl, superlativy nešetřil ani devětatřicetiletý Joe Thornton. A že ten už něco zažil. „Joo, dokázali jsme to, Sharks do toho,“ řval ještě na ledě napůl svlečený Tomáš Hertl.

„Možná nejlepší utkání v historii NHL, nebo alespoň jedno z nejlepších. Bylo to nahoru dolů, emoce, góly. Oba týmy předvedly skvělý výkon, ohromná zábava, moc jsem si to užil. Fanoušci byli neuvěřitelní, pomohli nám srovnat zápas," řekl pětadvacetiletý Hertl novinářům.

Zklamání Vegas pak jasně vystihl trenér Gerard Gallant. „Loňská porážka ve finále byla opravdu tvrdá. Ale ta dnešní, ta byla ještě horší...“

VIDEO: Sestřih utkání San Jose - Vegas