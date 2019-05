Zemřel "Red" Kelly (†91). Získal osm Stanley Cupů, hrál v obraně i v útoku | iSport.cz

Kelly hrál v NHL v letech 1947-1967. Delší část kariéry strávil v Detroitu, kde nastupoval jako obránce a Red Wings pomohl k zisku čtyř Stanley Cupů. Po výměně do Toronta v roce 1960 se z něj stal střední útočník a také v dresu Maple Leafs zvedl Stanley Cup nad hlavu čtyřikrát. Během působení v Torontu byl navíc Kelly tři roky poslancem kanadského parlamentu.

V roce 1954 byl Kelly prvním držitelem Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. Čtyřikrát také získal Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče soutěže.

Dva roky po ukončení kariéry byl Kelly uveden do Síně slávy a přesedlal do role trenéra. V NHL vedl deset let Los Angeles, Pittsburgh a Toronto.

Kellyho dres číslo 4 letos v únoru vyvěsil Detroit ke stropu haly, symbolicky před utkáním proti Torontu, jež ke stejné poctě sáhlo už v říjnu 2016.