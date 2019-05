Hertl drtí NHL v gólech i bodech. Je naprostý zvíře, žasnou v zámoří | iSport.cz

Rychle vyndal chránič zubů. Místo něj nasadil rozzářený výraz. A BUM, práskl sebou do mantinelu. Euforie z Tomáše Hertla po jeho gólu z 12. minuty na 2:0 přímo tryskala. Proto ho fanoušci v SAP Center, kterých na rozhodující sedmou bitvu s Avalanche dorazilo 17.562, tak milují. A oni mu cizí také nejsou!

"Celé play off jsou úžasní, naprosto super fanoušci! Musíme makat dál, stejně jako to dělají oni, jsme z nich maximálně vzrušení," křičel do mikrofonu klubové televize po výhře Hertl, který v play off nasbíral ve 14 zápasech 14 bodů (9+5).

The smile on @TomasHertl48 tells the super fans inside the Shark Tank everything they already knew. He loves you loud. #StanleyCup pic.twitter.com/Oi7JnlpH8a — NHL (@NHL) May 9, 2019

Devět branek nastřílel kromě něj v play off už jen spoluhráč Logan Cotoure, na čtrnáct bodíků se vyšrouboval kromě Hertla s Cotourem i další žralok Brent Burns a Mikko Rantanem z Colorada. Ten už ale další zářezy nepřidá. Další Čech David Pastrňák, který s Bostonem ve čtvrtek v noci rozehraje finále na Východě proti Carolině, je desátý.

Kanadské bodování play off NHL: 1. Hertl (San Jose) 14 14 (9+5)

Couture (San Jose) 14 14 (9+5)

3. Rantanen (Colorado) 12 14 (6+8)

4. Burns (San Jose) 14 14 (5+9)

5. MacKinnon (Colorado) 12 13 (6+7)

6. Marchand (Boston) 13 13 (5+8)

7. Mark Stone (Vegas) 7 12 (6+6)

8. E. Karlsson (San Jose) 14 12 (0+12)

9. Schwartz (St. Louis) 13 11 (8+3)

10. Pastrňák (Boston) 13 11 (6+5)

"Když jsem viděl Pavelskiho za brankou, hned jsem věděl, že přijde přihrávka. Puk jsem jen klepl do sítě, bylo snadné to dokončit. Vyhráli jsme zatraceně dlouhou sérii, Colorado odvedlo úžasnou práci, proto jsme za dnešní výhru nesmírně šťastní," citoval Hertla server NHL.com.

VIDEO: Podívejte se na 9. gól Tomáše Hertla v letošním play off

"Už v základní části byl Tomáš skvělý, vytvořil si nová maxima v gólech (35) i asistencích (39). V play off se ale snad ještě zlepšil," uznale řekl na tiskové konferenci kouč San Jose Petr DeBoer, který 25letému forvardovi z Česka maximálně věří - v sedmém utkání byl Hertl s "icetimem" 24:01 suverénně nejvytíženějším útočníkem Sharks, více času na ledě strávili jen elitní beci Burns a Vlasic.

Ódu rodáka z Prahy zapěl i uznávaný novinář ESPN a Yahoo Dimitri Filipovic, které na Twitteru sleduje 30 tisíc lidí. "Hertl je v letošním play off totální zvíře. Vytvořil si už 42 nebezpečných pozic ke skórování, nikdo další se ani neblíží třicítce," napsal Filipovic.

Tomas Hertl has been an absolute animal this postseason. He now has 42 high danger chances and counting (including 5 more tonight). No one else has even reached 30.. — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) May 9, 2019

A z jeho pohledu mohlo být ještě lépe. San Jose vrátil ve 33. minutě dvoubrankový náskok Jonas Donskoi a následně mohl Hertl zvýšit, po hezké individuální akci se ocitl sám před brankářem, ale jeho bekhendové zakončení vyrazil Philipp Grubauer maskou.

Více než korekci na konečných 2:3 už Avalanche nezvládli a zůstali krok od finále Západní konference, kam se naposledy probojovali v roce 2002.

VIDEO: Podívejte se na krásnou individuální akci Tomáše Hertla

Naváže San Jose na rok 2016? Nebo bude ještě líp?

"Mířili jsme vysoko a zůstali jsme trošku za svým cílem. Chlapi ale každý den makali, aby naplnili naše očekávání. Byla to velmi dobrá série, soupeř byl ale většinu dnešního zápasu lepší. Zasloužili si vyhrát," pochválil vítězný tým kouč Colorada Jared Bednar.

Naopak San Jose si vylepšilo bilanci v sedmých eliminačních zápasech na 8-4 (doma 5-1). Velký podíl na této statistice má brankář Martin Jones, který sedmé střetnutí ze tří pokusů neprohrál ani jednou. Stejně si vedlo v historii NHL jen sedm jiných gólmanů.

"S Vegas jsme prohrávali 1:3 na utkání, ale otočili jsme to. Sedmý duel jsme zvládli i teď, morální síla v naší kabině je úžasná. Hráči ví, proč chodí na led a jaký mají cíl. A chci smeknout před Coloradem, byla to krásná a dlouhá série, trenér Jared Bednar s nimi odvedl neuvěřitelnou práci" uzavřel povídání DeBoer.

První finále Západní konference čeká na jeho svěřence v noci ze soboty na neděli opět doma v SAP Center. Maximem Sharks v play off je finálová účast z roku 2016 (prohra 2:4 s Pittsburghem). Jak to bude letos?