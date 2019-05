Rozjetý Hertl: Já a Pastrňák? Jsme jiní, ale našemu hokeji tu děláme reklamu | iSport.cz

Kdysi mu patřily spíš žebříčky týkající se těžkých zranění, to je naštěstí pryč. Sezona 2018/19 se v kariérním zápise Tomáše Hertla zapíše mimořádně tučným písmem. Pokud půjde vše jako doteď, není vůbec vyloučené, že drzý žralok z Prahy pobere i Conn Smythe Trophy pro nejdůležitějšího hráče celého play off. A to by byla historická česká rarita. „To je ale strašně daleko,“ zůstává radši na hladině kalifornského zálivu.

Skolili jste Vegas v sedmém zápase, předevčírem v podobném duchu Colorado. Euforie v San Jose je veliká, ta se asi neomrzí, viďte?

„Tohle se nikdy neomrzí… (usmívá se) Euforie je tady ohromná, postoupit do finále Západní konference je sama o sobě velká věc, my však rozhodně nechceme skončit, chce to dojít ještě dál. Strašně po tom toužíme. Stanley Cup už máme trochu v hlavě, občas jí ta myšlenka proletí. Ale víme, že jsme teprve v půlce, dalších osm vítězství potřebujeme. A to znamená zvládnout pořádně těžkou práci. Nejsme daleko, ale ani blízko. Vidinu a touhu máme, nikdo z nás si však nemyslí, že to se St. Louis bude hračka. Všichni si uvědomujeme, jak se zvedli, nám nezbývá, než ho porazit.“

Co vidíte za mužstvem, které se půlku sezony plácalo v suterénu a pak se ukrutně vzkřísilo?

„Oni mají hodně dobrý a jmény našlápnutý tým, takže mě dost překvapilo, že jim začátek sezony vůbec nevyšel. Ale od ledna byli snad úplně nejlepším týmem v NHL. O jejich kvalitách absolutně nepochybujeme, mají výborného mladého gólmana, vidím to s nimi na hodně fyzický souboj. Colorado bylo bruslivější, samí rychlí kluci, se St. Louis to bude hodně silové a o to víc namáhavé.“

Kolik sil zbývá vám a vůbec týmu Sharks po čtrnácti odehraných bitvách play off s řadou prodloužení? To jsou vlastně už tři série…

„Pravda, těch minut už bylo požehnaně, určitá únava je znát, ale nám nezbývá než ji během jednoho volného dne vždycky setřepat, protože tady hrajeme obden. Únava se samozřejmě líp snáší po výhrách, ale kolikrát už i já cítím, že mi občas nejdou nohy, tak si zkrátím střídání nebo i jinak upravím hru, abych byl dál platným hráčem.“

Váš ice time vystřelil až na obřích 24 minut, obstaráváte všechny možné role, z útočníků týmu dostáváte největší porci. To zní dobře i tvrdě zároveň…

„Já jsem za to strašně rád, pravidelně dostávám velký prostor, trenér mě posílá na veškeré situace. Je pravda, že poslední minutu proti Coloradu už jsem toho měl plný zuby, ale stejně jsem musel na tu buly jít a uhrát ji. Klíčem bylo nedostat gól a udělat pro to všechno. Což se povedlo.