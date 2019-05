Zářez roku v NHL!? Čtyři sudí potopili St. Louis: Není pro to vysvětlení! | iSport.cz

Pojďme po stopách rozhodující situace. Snad jen třetího zápasu, nikoliv celé série...

Timo Meier zavezl v prodloužení puk do útočného pásma, zasekl, zkusil vystřelit. Pak po kontaktu s veteránem obrany St. Louis Jay Bouwmeesterem padl na kolena, v tu chvíli si ale všiml, že se mu do klína snáší odražený kotouč. Plácl do něj rukavicí, Gustav Nyquist jej posunul na Erika Karlssona a ten propálil gólmana Binningtona.

Hvězdný švédský zadák na okamžik jakoby zamrzl, gejzír radosti přišel až po pár vteřinách, kdy vyletěly jeho šikovné ruce (v utkání 2+0) ke stropu Enterprise Center. Karlsson možná sám tušil, že situace je přinejmenším diskutabilní. Komentátoři NBC situaci v přímém přenosu okamžitě glosovali.

"Do Toronta se volat nebude, takovéto situace se u videa nepřezkoumávají, na ledové ploše byli v tu chvíli čtyři rozhodčí, oni musí rozhodnout. Jasné přihrávky rukou si bohužel nevšimli."

Po kluzišti v tu chvíli korzovaly dvě skupiny hráčů, do euforie hození hokejisté San Jose a pořádně namíchnuté St. Louis.

"Neviděl jsem to úplně přesně, snažil jsem se uvolnit, abych byl volný na přihrávku. Myslel jsem si, že puk před branku nějak dostal Gustav," řekl ke hře rukou střelec Karlsson, po utkání vyhlášený za první hvězdu duelu.

"Seběhlo se to rychle a nechci komentovat rozhodčí. Byl to zápas, ve kterém se přelévalo skóre a oba týmy byly chvíli nahoře i dole. Hrálo se s nasazením, v rychlosti a dochází k různým situacím. Něco se pískne, něco se přehlídne. Jsem rád, že jsme si našli cestu k vítězství," těšilo na tiskové konferenci trenéra San Jose Petera DeBoera.

Vrátíme se s úsměvem na tváři

Pořádně nabroušený byl po utkání kouč Blues Craig Berube. „Chcete po mně vysvětlení? Není žádné vysvětlení,“ ucedil šéf střídačky Blues na dotaz novinářů, kteří se jej následně ptali, zda to byla hra rukou. „Co myslíte, chlapi? Ano? Tak vidíte, co to je za otázku,“ dodal Berube. V pozdějším průběhu tiskové konference už byl přeci jen sdílnější.

"Musíme jít dál. To platí i o situaci, která rozhodla. Nemůžeme udělat nic s tím, co se stalo. Prostě musíme jít dál a připravit se na další zápas."

Se žurnalisty mluvil i domácí útočník David Perron. "Meier zahrál rukou, bylo to očividné. Štve to strašně moc, ale musíme to hodit za hlavu. Vyspíme se z toho, vrátíme se s úsměvem na tváři a nastavíme se tak, abychom zase hráli svou hru," uvedl dvougólový střelec.

Berubeho svěřenci sahali po vítězství v normální hrací době, smazali ztráty 0:2 a 1:3, vyrovnávací branku inkasovali při hře San Jose bez brankáře v 59. minutě od Logana Couturea. Brance předcházelo zakázané uvolnění St. Louis. "Na ledě jsem strávil asi třicet minut, už jsem byl trochu unavený. Myslím si, že mí spoluhráči na tom byli stejně. Pomohlo mi to, abych se vydýchal," přiznal Couture, se 14 zásahy suverénně nejlepší střelec play off.

"Měli hráče navíc, jdou po vás. Je to těžké. Vyhodil jsem puk, který se někdy zastaví dříve, jindy přejde všechny čáry. Opět to byla záležitost centimetrů," mrzelo kapitána Blues Alexe Pietrangela.

Čtvrté utkání finále Západní konference je na programu v noci z pátku na sobotu opět v St. Louis.

