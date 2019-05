Naporcovaní Žraloci! Hertl dostal ránu do hlavy, nedohrály ani další hvězdy | iSport.cz

První ranou pro všechny fanoušky domácího týmu byla ta, kterou uštědřil ruský útočník Ivan Barbašev jednomu z miláčků kalifornského publika Tomáši Hertlovi. Český útočník v první třetině rozehrával kotouč a než stihl otočit hlavu a pořádně se zorientovat, schytal pecku do hlavy od projíždějícího soka.

Od té doby jeho čas na ledě klesal, do třetí třetiny vůbec nezasáhl a odehraných 10 minut 23 vteřin je pro něj v play off nejméně od 26. dubna 2014. „Rozhodčí si při hře sice ničeho nevšimli, ale nedivil bych se, kdyby zákrok zamířil před disciplinární komisi,“ řekl například televizní analytik NHL a bývalý rváč Stu Grimson.

3/ Game 5. Illegal hit to the head by Ivan Barbashev on Tomáš Hertl. No penalty called. Hertl didn’t return to the game. pic.twitter.com/cdb8Q1wQc5 — x - alden (@aldentanaka) 20. května 2019

Podobně mluvil také trenér Peter DeBoer, který pochopitelně zašel ještě dál. Aby ne, jeho mužstvo nečeká v šestém utkání vůbec nic snadného. „Tohle mohl klidně být zákrok na pět minut a utkání by třeba vypadalo jinak,“ řekl reportérům.

Tohle byla ale jen jedna nepříjemná zpráva, kterou Sharks museli směrem k sestavě absorbovat. Už před bitvou měl potíže s tříslem nejproduktivnější zadák vyřazovací části Erik Karlsson. Do zápasu nastoupil, ale jako kdyby to nebyl on. Blues nahrál na první gól a postupně se ze hry vytrácel.

Shodou náhod stejně jako Hertl odehrál 10 minut a 23 vteřin, a také nenaskočil do třetí části hry. DeBoer musel pak odpovídat reportérům na otázky, jestli bylo rozumné švédskou hvězdu do hry vůbec pouštět.

EK does not look comfortable. pic.twitter.com/NXIDHSfD6q — Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) 19. května 2019

„Vždycky se rozhodujeme podle toho, co nám řekne sám hráč a co nám řeknou lékaři. Měli jsme pocit, že to zvládne. Samozřejmě, že po bitvě je každý generál,“ vysvětlil trenér.

Další nepříjemností byl kapitánský střet ve 42. minutě. U mantinelu rozdrtil Alex Pietrangelo domácího pistolníka Joe Pavelskiho a další muž tak musel do domácí šatny a už z ní nevyšel ven.

VIDEO: Takhle zbořil Pietrangelo u mantinelu Pavelskiho

K tomu si připočtěte zranění Joonase Donskoie, který jediný vynechal jen část utkání poté, co ho do obličeje zasáhl puk vyhozený jako kolegou Justinem Braunem. Do bitvy se vrátil, zápas ale těžko mohl zachránit, Blues si ho už nenechali vzít.

Donskoi to the locker room after Braun's clear hit him in the face #SJSharks pic.twitter.com/htJ0qD4Bda — Shayna (@hayyyshayyy) 19. května 2019

První třetinu se sice nechali přestřílet v poměru 4-11, ve dvou dalších ale vládli. Cifry 36 ku 10 mluvily jasně.

„Nehráli jsme naší hru a kdykoliv jsme odevzdali puk, tak toho využili. To se tak v téhle části sezony prostě už děje,“ řekl pro NHL.com obránce Brenden Dillon, který v utkání sebral tři záporné body.

Za výhrou tým táhli autor tří gólů Jaden Schwartz a brankář Jordan Binnington. Oba přispěli rekordními výkony. Americký střelec se stal prvním útočníkem klubu, který během jednoho play off vstřelil dva hattricky. Mladý strážce klece je zase prvním gólmanem nováčkem, jenž dokázal v bojích o Stanley Cup udržet nulu.

A tak je tým, který byl 2. ledna nejhorším mužstvem v lize, jedinou výhru od finále Stanley Cupu...

VIDEO: Sestřih utkání San Jose - St. Louis