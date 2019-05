Výsměch, rvačky a... finále Stanley Cupu. Štípněte nás, zní ze St. Louis | iSport.cz

Se svou partou prožil turbulentní ročník. Blues už po devatenácti zápasech kvůli mizerným výsledkům (13 porážek) vyhodili trenéra Mikea Yea, v prosinci se hráči servali na tréninku. Nový trenér Craig Berube ale vdechl skomírajícímu týmu život a ukázal zlatou ruku - místo odejitého náhradníka Chada Johnsona vytáhl nahoru 25letého nováčka Craiga Binningtona.

Kanadský gólman debutoval 7. ledna s Philadelphií (výhra 3:0), do konce základní části přidal dalších 31 startů ze 42 možných a hned 24x dokázal vyhrát. Pětkrát udržel čisté konto, spolu s kolegou Jakem Allenem vytvořili sezonní maxima NHL v počtu kontinuálních výher (11) i v délce neprůstřelnosti (223 minut a 50 vteřin). RESPEKT!

Suma sumárum - restartované Blues v základní části skončilo v Centrální divizi jen o bod za prvním Nashvillem a začalo se po roční odmlce těšit na play off. "Věděli jsme, že máme extrémně talentovaný tým. Jen jsme v první polovině sezony nedokázali najít cestu k výhrám. Jakmile se to otočilo, začali jsme být nezastavitelní," ohlédl se za základní částí generální manažer St. Louis Doug Armstrong.

Obránce Colton Parayko se svým bossem souzní a doplnil, že obrat byl hlavně otázkou sebevědomí. "Po pár výhrách jsme zjistili, že můžeme být dobří, že dokážeme hrát se všemi v lize. Nepřízeň osudu nás donutila a naučila dřít více jeden pro druhého, fungovat jako tým, ne jako banda individualit! Teď jsme ve finále Stanley Cupu, je to jako sen, štípněte nás, snad se z něj neprobudíme."

St. Louis v play off postupně vyřadilo Winnipeg (4:2), Dallas (4:3) a díky noční výhře 5:1 i San Jose (4:2). A to v sérii ztrácelo díky obrovské chybě rozhodčích v prodloužení třetího zápasu, kdy pruhovaní muži přehlédli očividnou přihrávku rukou, 1:2 na utkání. Pak ale přišel koncert, ne bluesový, ale pořádný rockový násmah! Tři výhry v řadě se skóre 12:2 hovoří výmluvně!

The moment that's a half-century in the making! pic.twitter.com/Ws9k3WrYxV — St. Louis Blues (@StLouisBlues) May 22, 2019

Na trofej se nesahá!

Blues se tak v noci mohli fotit s trofejí pro vítěze Západní konference. Ale pozor, Clarence S. Campbell Bowl se hráči ani nedotkli. Pověru, že kdo si na pohár sáhne, nevyhraje Stanley Cup, ignorovali minulý rok ve Vegas a ve finále prohráli s Washingtonem.

"Byl jsem rád, když jsem viděl, že se Petro (kapitán Alexandr Pietrangelo) poháru nedotýká. Zažil jsem to loni s Vegas, sáhli jsme si a dopadlo to špatně. Doufám, že teď to bude naopak," smál se David Perron.

Ladies and gentlemen, the Clarence S. Campbell Bowl.



(don't worry, they didn't touch it.) pic.twitter.com/nColPVtUXV — St. Louis Blues (@StLouisBlues) May 22, 2019

"Cítím obrovské nadšení a také úlevu," vyznal se po postupu Binnington, který pochytal 25 střel a byl první hvězdou zápasu. "Na ledě jsme nechali úplně všechno. To, jak lidé v závěru odpočítávali čas a jaký hluk v hale v závěrečných minutách vytvořili, bylo úžasné. Už se těšíme na finále," dodal kandidát na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka.

Jediným hráčem St. Louis, který kdy získal Calder Trophy, byl v sezoně 2002/2003 Barret Jackman. Ve Vegas 19. června by to vůbec mohl být velký večer pro členy organizace s notou ve znaku. Ryan O'Reilly je finalistou Selke Trophy a Lady Byng Trophy, hlavní kouč Craig Berube aspiruje na Jack Adams Trophy pro nejlepšího trenéra sezony.

"Celé město je ve varu, o Stanley Cup se tady hrálo naposledy v roce 1970, uvidíme, jak to dopadne," těší se O'Reilly.

První finále, ve kterém se St. Louis postaví Bostonu, je na programu až v pondělí. Není bez zajímavosti, že při poslední finálové účasti ve Stanley Cupu před 49 lety Blues hráli právě s Bruins a padli 0:4 na utkání. Jak to bude letos?

VIDEO: Podívejte se na psotup St. Louis do finále Stanley Cupu v sestřihu