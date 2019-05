TOP 5 taháků finále Stanley Cupu: Tým ze dna, i kapitán proti svým | iSport.cz

Boston Bruins a St. Louis Blues zabojují o Stanley Cup • FOTO: Koláž: iSport.cz Tak tohle je celkem šikovně naplánované. Den poté, co se na Slovensku rozhodne o nových mistrech světa, začíná hokejové finále také v zámoří. V pondělí si to o Stanley Cup začnou rozdávat Boston Bruins a St. Louis Blues v repríze finále z roku 1970. Pokud se to tak vůbec dá nazvat... Podívejte se na 5 zajímavých příběhů, které se na závěr hokejové sezony rozehrají.

1. Kapitán proti svým David Backes dělával kapitána v St. Louis, teď válčí za Bruins • Foto Koláž: iSport.cz Majitel olympijského stříbra s týmem USA z roku 2010 načal svou kariéru v NHL v ročníku 2006/07 jako hráč St. Louis Blues. Stalo se tak tři roky poté, co ho klub draftoval. V roce 2011 se stal kapitnem mužstva, a tak tomu bylo ještě dalších pět let. Teď je ale třetím rokem hráčem Bostonu. Kariéra druhého nejstaršího hráče na soupisce Bruins (35, starší je jen Zdeno Chára) se chýlí ke konci, na začátku play off byl dokonce mimo sestavu, ale od té doby, co naskočil do utkání číslo čtyři proti Columbusu ještě tým neprohrál. V kabině soupeře má stále mnoho přátel, ale kamarádské vazby teď mizí stranou. „Na ledě žádní přátelé nejsou, teď kamarádi nejsme,“ vzkázal snajpr Vladimír Tarasenko. Současný kapitán St. Louis obránce Alex Pietrangelo prý zase před pár dny poslal Backesovi textovku, ve které stálo, že doufá, že z nich za pár týdnů budou zase přátelé. Backes údajně neodepsal, takže je to jasné. Přátelství jde teď stranou.

2. Dlouhá bostonská pauza Čekání... Hráči Bostonu mají skutečně dlouhou pauzu. • Foto Reuters / Geoff Burke-USA TODAY Sports Být během bojů o Stanley Cup v zápřahu je úplně běžné. Zápasy hrané obden spojené s přelety nejsou ničím neobvyklým. Jenže když Boston hladce ve čtyřech utkáních vyklopil v konferenčním finále tým Carolina Hurricanes zařídil si i luxusní a netradiční desetidenní volno. Jenže volno zatím týmům letos moc nesvědčí. New York Islanders měli po vyřazení Pittsburghu v prvním kole hned devět volných dní a pak dostali nakládačku od Caroliny v poměru 0:4. Columbus vyřídil na startu play off Tampu Bay a po osmi dnech volna pak nestačil na Boston a tak dál... Každopádně minimálně jedno plus by pauza mohla mít. Do závěrečné bitvy proti Canes kvůli zranění nenastoupil kapitán Zdeno Chára, který tak může v klidu léčit šrámy. Pokud naskočí (což by měl), stane se sedmým hráčem historie, který si finále zahrál ve 42 letech.

3. Duel perfektních gólmanů Jordan Binnington svede souboj s Tuukkou Raskem • Foto Koláž: iSport.cz Tuukku Raska a Jordana Binningtona dělí pouhých sedm let. To není tak moc. Jenže zároveň je mezi nimi rozdíl 462 odchytaných utkání v základní části. A to už je pořádné rozpětí. Ve finále půjde o bitvu zkušeného proti nováčkovi, Tuukka Rask už má na kontě jeden Stanley Cup a jedno prohrané finále, také je majitelem Vezina Trophy a je respektovaným mužem. To Binnington svůj první celý zápas v NHL odchytal až 7. ledna 2019, jenže je to vlastně on kdo je tváří letošního vzestupu klubu. Nicméně teď to pro něj bude teprve ta pravá zkouška. Čísla má sice nováček solidní, ale Raskovi se nemůže rovnat. Jeho průměr 1,84 gólu na zápas a procentuální úspěšnost 94,2% jsou naprostou špičkou této vyřazovací části. Bude to tedy pořádná výzva.

4. Ze dna až nahoru Dotáhnou St. Louis Blues svou jízdu až do konce? • Foto AP Photo/Jeff Roberson Blues píší nádherný příběh, který se směje do tváře všem favoritům a týmům, jenž válely v základní části. Jsou totiž prvním mužstvem od ročníku 1967/68, který dosáhl na finále, a přitom byl v určité fázi ročníku po minimálně dvaceti odehraných utkáních aspoň jednou v soutěži úplně poslední. Stalo se to hned 3. ledna, v tu chvíli měl klub na kontě pouze 34 bodů ze 37 zápasů. Jenže poté vyhrál 42 z 67 následujících zápasů, z toho 12 z 19 v play off. V tom se mu nemůže nikdo rovnat. St. Louis bude ve finále počtvrté v historii, ale poprvé od roku 1970, kdy hrál tým tři finále za sebou. Všechna prohrál a v žádném neuhrál jedinou výhru. To by se mohlo brzy změnit.