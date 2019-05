Francouz se bude dál prát o NHL! V Coloradu podepsal na rok | iSport.cz

"Samozřejmě z toho mám velkou radost, je to super pocit. Bylo to něco, co jsem si moc přál, takže cítím úlevu," komentoval podpis smlouvy Francouz. "Zároveň jsem rád, že se to vyřešilo takhle brzo a nemusím čekat celé léto v napětí. Byl jsem sice připravený být trpělivý, ale je skvělé, že se to domluvilo a mám klid," uvedl mistr extraligy s Litvínovem z roku 2015.

Odchovanec Plzně působil v této sezoně většinou na farmě v nižší soutěži AHL. V NHL naskočil dvakrát do části zápasů a celkem v elitní lize odchytal 61 minut. V AHL zasáhl včetně play off do 53 utkání.

