V Bostonu smutní. Bylo těžké se sem dostat, láme nám to srdce, říká hvězda | iSport.cz

Start utkání byl jednoznačně v rukou domácích. Hosté byli na ledě tak trochu do počtu, na smršť, kterou si přichystali svěřenci trenéra Bruce Cassidyho, neměli naprosto žádnou odpověď. Všichni, kromě nováčka Jordana Binningtona.

Gólman St. Louis byl bezesporu hlavní hvězdou utkání. V první dvacetiminutovce vychytal několik velkých šancí, například z hole Davida Krejčího či Marcuse Johanssona. Bez něj by Blues sedmý zápas nemohli vyhrát. Vyzrál na něj až obránce Matt Grzelcyk, a to ve chvíli, kdy už bylo pozdě.

„Musím před nimi smeknout, odvedli skvělou práci a využívali své šance,“ vykládal tichým hlasem domácí lídr Patrice Bergeron, který v utkání třikrát neúspěšně vystřelil na bránu.

Když měl mluvit o svém mužstvu, za které hraje už od roku 2003, sotva mu bylo rozumět. Tak tichý měl hlas. „Bylo to moc těžké se dostat až sem, láme nám to srdce,“ vykládal o druhé finálové porážce, kterou ve své kariéře zažil. „Ale na kluky jsem pyšný, vydali jsme ze sebe všechno co jsme měli,“ nezapomněl pochválit své kolegy z kabiny.

Je konec, Boston letos Stanley Cup nevyhraje • Foto Reuters / Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

Podobně mluvil také trenér Bruce Cassidy. Ten před sedmým utkáním sdělil novinářům svůj sen. A nebylo to nic nečekaného, přál si prostě mít své jméno na Stanley Cupu. Ale neklaplo to.

„Je to prázdný pocit, takhle jsme si to nepředstavovali,“ řekl pro NHL.com.

Odcházet do kabiny jako poražený, jeden jediný zápas od triumfu, není nic snadného. Čtyřiapadesátiletý kouč navíc musel být tím mužem, který své svěřence bude držet nad vodou. Jako správný lídr. „Ale v kabině nebylo mnoho co říct. Klukům jsem jen řekl, že jsem na ně pyšný a že by měli jít domů se vztyčenou hlavou,“ popsal zástupcům médií.

Jednou z klíčových opor byl tradičně také gólman Tuukka Rask, jenže ten to měl ve středu hodně těžké. Neměl zdaleka tolik práce, ale dostával góly, se kterými toho nemohl moc dělat. Například ten úvodní, který byl klíčový. Teč Ryana O´Reillyho se prostě nedala chytat. Proto Bruins odešli z ledu s prázdnou.

„Každý rok se snažíme najít v kabině ten pravý mix a tentokrát se zdálo, že to máme. Hráli jsme jeden za druhého, chyběla nám jen jedna výhra,“ mrzelo ho.

„Ale jsem na nás pyšný,“ dodal ještě na konec.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - St. Louis