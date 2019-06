Pařba ve Vegas? Totální dojetí! I NEJ tvrďáky NHL rozplakali brankáři | iSport.cz

Kučerov na galavečeru v Las Vegas převzal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče i Cenu Teda Lindsayho pro nejlepšího hokejistu podle NHLPA. Už po skončení základní části měl jistou Art Ross Trophy, kterou získává nejproduktivnější hráč.

"Hall, McDavid, Kane, Crosby. Člověk se podívá na Hart Trophy a vidí všechna ta jména neuvěřitelných hokejistů. A teď tam je i to moje. Je to výjimečný moment, jak pro mě, tak pro celou moji rodinu," dojímal se Kučerov, který získal první individuální ceny v NHL.

Cenu pro nejužitečnějšího borce obdržel jako čtvrtý Rus v historii po Sergeji Fjodorovovi (1994), Alexandru Ovečkinovi (2008, 2009 a 2013) a Jevgeniji Malkinovi (2012).

"Díky patří spoluhráčům, trenérům, vlastně všem v naší organizaci. Pomohli mi, abych se dostal až sem. Bez nich a práce, kterou děláme společně, bych to nedokázal. Velká část tohoto úspěchu patří jim. Už se těším na další sezonu, všechny tyhle individuální ceny jsou opravdu krásné, ale hlavní je pro mě Stanley Cup," přiznal autor 128 bodů (41+87) ze základní části.

Play off už byla tesknější písnička, Kučerov v sérii proti Columbusu uzmul slabé dva bodíky za dvě asistence a Lightning k 62 vítězstvím ze základní části další nepřidali.

"Je to stále hodně živé. Příští rok se musíme všichni zlepšit, mě nevyjímaje, na tom budeme přes léto usilovně pracovat. Vrátíme se ještě silnější," slíbil Kučerov, jehož na Hart Trophy nominovalo 164 ze 171 hlasujících a kraloval tak se ziskem 1677 bodů. Druhý Crosby získal 739 bodů a třetí McDavid 465.

Nikita Kučerov z Tampy Bay ovládl slavnostním vyhlášení cen NHL v Las Vegas. • Foto Reuters

Jsem nemocný, ale nejsem slabý!

Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji bral Robin Lehner z Islanders. Ten brankář, kterého v době (snad) nedávno minulé soužily závažné psychické problémy. Řešil je alkoholem a chtěl se zabít, jak přiznal v obsáhlé zpovědi pro The Athletics.

Proč? Odchovanec švédské Frölundy trpí bipolární poruchou - euforie a nadšení se střídá s panikou a bezmocí. "Nestydím se říci, že jsem psychicky nemocný. Ale to neznamená, že jsem psychicky slabý," vyznal se Lehner, jeož slova doprovodil hromový aplaus.

“I’m not ashamed to say I’m mentally ill, but that doesn’t mean mentally weak."



Robin Lehner's Bill Masterton Trophy acceptance speech was powerful. 👏 #NHLAwards pic.twitter.com/BuhJE7UBz4 — Sportsnet (@Sportsnet) June 20, 2019

Démony, se kterými svádí boj, má 27letý brankář vyobrazené i na masce. Je šedá s hrůznými obličeji, kostlivci a rukou za vězeňskými mřížemi. Lehner ji nazval „Moje realita“. Kromě strašidelných motivů je na masce po stranách vyobrazen i východ slunce, symbol nového začátku.

Restart mu vyšel mu náramně, z obrany Islanders udělal v první sezoně u „Ostrovanů“ s výpomocí Thomase Greisse v základní části nejlepší defenzivu NHL (196 inkasovaných branek v 82 střetnutích), za což s německým kolegou obdržel William M. Jennings Trophy.

"Tohle je doufám jen začátek, ještě toho chci tolik udělat. Je úžasné vidět, jak bipolární porucha přestala být po mé zpovědi tabu. Znamená to strašně moc pro mě osobně i moji rodinu, strašně lidí mě kontaktovala a vyjádřilo mi podporu. Doktoři mi říkali, že je vyhledala spousta lidí, kteří na tom jsou jako já. I kdyby to pomohlo jedinému člověku, stálo to za to," zakončil emotivní projev statisticky nejlepší brankář základní části i play off, kde Islanders vypadli v první rundě s Carolinou.

Nejdojemnější moment sezony na pokračování

Snad ještě silnější moment obstaral i jiný maskovaný muž, nejlépe placený gólman NHL Carey Price. Hvězda Montrealu se po několika měsících na pódiu znovu setkala s mladičkým Andersonem Whiteheadem, kterému letos zemřela maminka na rakovinu.

Před svou smrtí synovi slíbila, že mu zajistí schůzku s idolem Pricem, ke kterému zásluhou tety skutečně došlo v březnu při tréninku Canadiens. Whitehead tehdy se slzami v očích požádal Price o autogram a dostalo se mu mimo to i dlouhého a srdečného objetí. Nejdojemnější okamžik celého ročníku byl na světě!

Story došla krásného pokračování ve Vegas. Moderátorka večera pozvala Andersona na pódium, na obrazovce se objevil Price, aby svého velkého fanouška pozdravil. "Tvoje maminka byla výjimečná žena, na možnost sdílet ten zážitek s tebou, byť byl ohromně smutný, nikdy nezapomenu," řekl ve videu vítěz Vezina Trophy z roku 2015, a o pár vteřin později se zjevil osobně na pódiu.

"Mám pro tebe dvě věci. První je dres, druhá pak jednoduchá otázka: Chceš se zúčastnit Utkání Hvězd," zeptal se Andersona. Odpověď byla samozřejmě ANO. Publikum okamžitě povstalo a i největší ranaři ligy jako P.K. Subban, Craig Berube či Joe Thornton měli na krajíčku.

VIDEO: Podívejte se na úžasné setkání na galavečeru NHL