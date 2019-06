Zběsilý víkend českého krále draftu, do LA musel okamžitě: Neskutečné! | iSport.cz

Jaké jsou vaše první pocity po draftu?

„Stále tomu nemohu uvěřit. Nejdříve mi to volal agent, až pak jsem to viděl v televizi. Úplně mi došla slova, jen jsem koukal. Nechápal jsem, že jsem byl vybraný jako první Čech. Vůbec jsem netipoval, že půjdu takhle ‚brzo‘. Viděl jsem se tak kolem 150. pozice. Byl to šok.“

Co říkáte na to, že na vás ukázalo právě Los Angeles? Máte nějaký oblíbený klub v NHL?

„Jsem opravdu strašně šťastný, že to vyšlo právě s L.A. Přiznám se ale, že bych dopředu určitě neřekl, že na mě ukážou zrovna oni. Žádný vyloženě oblíbený klub nemám, měl jsem pár týmů v nějakém svém okruhu kandidátů, u kterých jsem doufal, že si mě třeba vyberou. Nakonec to ale klaplo skvěle.“

Welcome the newest netminder to the organization 👏 pic.twitter.com/km2iscpWaC — LA Kings (@LAKings) June 22, 2019

Je pár hodin po draftu a vy už jste na cestě do Kalifornie. Proč takhle rychle? Klub vás chtěl mít co nejdřív u sebe?

„Ano. I když je to hodně hektické. Hned po draftu mi volali tři lidé z organizace Kings. Nejdříve mi gratulovali, pak ale začali s tím, ať si začnu hned balit věci, že co nejdříve poletím za nimi. V Los Angeles je od pondělí nováčkovský kemp. To, že tam poletím ani ne dvanáct hodin od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že jsem byl draftovaný, jsem ale teda rozhodně nečekal. Všechno šlo neskutečně rychle.“

Asi ještě netušíte, kde budete působit v příští sezoně, že?

„Zatím nic stoprocentně nevím. Vše se bude ještě řešit příští týden. Za nějakých sedm dnů bych měl plus mínus vědět, co se mnou bude.“

Jak jste jako hráč vnímal svůj ročník? Čím to, že byl na individuality slabší než ty minulé?

„To nevím. Beru to tak, že každý ročník není stejný. Každý tým má jiné hráče. Já bych ty kluky z reprezentace za nic nevyměnil. Myslím si, že jsme byli skvělá parta.“