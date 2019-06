Rudá proti modré. Hughes a Kakko mohou oživit zaprášenou rivalitu | iSport.cz

„Matteau, Matteau, Matteau!“

Jednoduchý, ale nezapomenutelný výkřik komentátora Howieho Rose se dodnes rozléhá v uších fanoušků Devils. V roce 1994 se týmy, které odděluje řeka Hudson, utkaly ve finále Východní konference. Napínavou bitvu rozsekl až ve druhém prodloužení útočník Stephane Matteau, který přiblížil Rangers prvnímu Stanley Cupu po 54 letech čekání.

Posléze se dočkali také Devils, třemi triumfy v průběhu devíti sezon spláchli hořkou porážku s úhlavním rivalem. Na rovnocennou odplatu si však museli počkat celých osmnáct let.

„Henrique! Je konec!“ křičel v přímém přenosu Don Emrick, když skupina hráčů v rudých dresech naskákala na útočníka s číslem 14. Opět to bylo finále konference, také tehdy rozhodl vítězný tým o svém postupu do finále Stanley Cupu v prodloužení, tentokrát však už v šestém zápase. Rok 2012 patřil ve vzájemném souboji proti Rangers hráčům New Jersey, přestože ti tehdy své tažení na vrchol nedotáhli.

Tyto dva góly definují rivalitu mezi Manhattanem a Newarkem, kde oba kluby sídlí. Rivalitu podpořenou posměšnými až nenávistnými pokřiky, v minulosti nebylo výjimkou ani pálení dresů a dalších předmětů s logem soupeře.

Antipatie však nejsou blízké pouze fanouškům, ale také samotným hráčům. Legendární brankář Martin Brodeur ve své autobiografii přiznal: „Nenávidím Rangers. A Lou Lamoriello je nenávidí k smrti,“ zmínil muže, který seděl 28 let v křesle generálního manažera Devils.

Oba zmínění muži jsou však pryč, většina přímých pamětníků sedm let staré bitvy dnes působí na jiné adrese. Na každé straně zůstali tři hráči, změnilo se obsazení manažerských i trenérských pozic. Zbytky nenávisti spláchla také historicky první výměna mezi oběma kluby, k níž došlo v únoru 2018.

Zaprášenou rivalitu může vrátit generační obměna, jejíž součástí budou také ústřední postavy pátečního večera: Jack Hughes a Kaapo Kakko. Ano, v téměř každém ročníku dochází ke srovnávání jedničky a dvojky draftu, souboj americko-finské dvojice však může být o poznání větší grády.

Před rokem brali z prvních dvou pozic na draftu Buffalo a Carolina, což v tuto chvíli věru nejsou hokejem poblázněné trhy. Stejně tak nelze čekat vyhrocené bitvy mezi Austonem Matthewsem a Patrikem Lainem, když každý působí v jiné konferenci a jejich týmy se, pokud nedojdou do finále play off, potkají dvakrát za sezonu. Stejně tak je tomu v případě McDavid versus Eichel, který se táhne od roku 2015.

Draftová loterie letos přihrála fanouškům parádní zápletku, která při výkonnostním vzestupu obou celků může vytáhnout rivalitu na původní úroveň. Pravidelné souboje v základní části a poměrně velká šance na setkání v play off by mohly vyústit v rivalitu, která již čtrnáct let zdobí duely Pittsburghu a Washingtonu.