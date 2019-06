Eliáš o návratu New Jersey na scénu: Subban a Hughes mění značku Devils | iSport.cz

Nejproduktivnější hráč historie Devils mohl být pevnou součástí ďábelské proměny už nyní, s šéfy organizace řešil Patrik Eliáš velmi úzké trenérské zapojení. Ve hře byla pozice asistenta hlavního kouče Johna Hynese. Nejspíš to však klapne až od ročníku 2020/21, zatím bude do USA létat na pravidelné stáže.

Nejlepší den v roce pro Devils přišel až při draftu, během 24 hodin tým změnil identitu, co říkáte?

„Je to tak. S výběrem Jacka Hughese jako s jedničkou draftu počítali asi všichni. Ačkoli Kaapo Kakko měl výborné mistrovství světa v Bratislavě, je to vážně vynikající hokejista a i mě trochu nahlodal v úvahách, koho vzít, Hughes měl přece jen trošku navrch. V každém případě, i kdybychom si vzali Fina, nešlápli bychom vedle. Kakko je fyzicky o trochu lépe vybavený a je prakticky jisté, že může nastoupit hned. Na druhou stranu Hughes má obrovský potenciál, roli hrálo i to, že je Američan, a v neposlední řadě náš kouč i generální manažer mají s US Hockey, odkud Jack vyšel, aktivní zkušenost. Celkově je to po stránce PR výborná volba.“

Být Kakko Kanaďanem nebo Američanem, byla by volba pro Jersey složitější?

„Kdo ví, v podvědomí to asi hraje jistou roli, ovšem zas tak klíčovým hlediskem národnost nebyla, ve finále vždycky rozhoduje kvalita hráče. Já se při mistrovství světa bavil s některými manažery a agenty, s lidmi z televize TSN, a docela často zazníval názor: Ano, Kakko je výborný hráč, parádně se mu teď daří, ale je to hráč s potenciálem 30 a 35 gólů v sezoně, kdežto Hughes má ambice být stobodovým hráčem, a to pravidelně. Jakmile Jack víc zesílí, celkově vyspěje a dospěje, jeho hra nemusí mít jakékoli limity.“

A co obránce P. K. Subban? Pro mnohé byl jeho odchod z Nashvillu a příchod k vám šokem.

„P. K. je bezesporu kvalitní obránce, nejspíš patří mezi nejlepší beky ligy. Fyzicky nesmírně nadupaný, s výbornou