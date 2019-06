TOP 10 hokejistů do pole. Vládne mladá hvězda, vešli se i dva obránci | iSport.cz

Která desítka českých hráčů má za sebou opravdu dobrou sezonu? • FOTO: Koláž: iSport.cz Brankáři už to mají za sebou, teď je tady TOP 10 hokejistů v poli za sezonu 2018/19. Do výběru nejlepších se dostalo osm útočníků a dva obránci, z toho jediný hráč z Evropy. I ten už má ale v tuto chvíli pro ročník 2019/20 podepsaný kontrakt v NHL. Podívejte se na elitní partičku v listovacím článku.

10. Filip Hronek, obránce, Detroit Filip Hronek • Foto Profimedia.cz Věk: 21 let Zápasy a body: 46, 23 (5+18) Kdyby v Detroitu platily staré pořádky, na farmě by Filip Hronek ještě tak tři roky válčil, možná by z něj za tu dobu stačili udělat i defenzivního rafana, jak třeba Red Wings pracovali na Jakubu Kindlovi (až ho v podstatě zničili). Díky bohu tenhle scénář nenastal. Už ve své druhé sezoně mezi dospělými odehrál půlku základní části. Pořád slyší, jak je potřeba se soustředit na defenzivu, na druhou stranu se v klubu rozvíjí schopnosti mladého obránce. A ty jsou? Střela, ofenzivní výpady, hra jeden na jednoho.

9. Radek Faksa, útočník, Dallas Radek Faksa • Foto Reuters/Brian Fluharty-USA TODAY Sports Věk: 25 let Zápasy a body: 81, 30 (15+15) Favorit na trofej pro nejpodceňovanějšího Čecha v NHL. Ale pozor, kolonka s ofenzivními čísly u něj není rozhodující. Klíčové jsou jiné atributy. Radek Faksa pravidelně chodí vytáčet nejlepší útočníky soupeře. Nechodí na led tvořit a vymýšlet, byť jako junior takový hokej hrál. On se dokonale naučil bořit. Je velký, k tomu dostatečně mobilní, plus má skvělá vhazování. Připomíná pěkně ostrého psa, který hlídkuje na hranicích. Občas se dostal i na druhou přesilovku, ale tohle je u něj spíš jen milý bonus.

8. Dominik Kubalík, útočník, Ambri-Piotta Dominik Kubalík • Foto Barbora Reichová (Sport) Věk: 23 let Zápasy a body: 50, 57 (25+32) Když do Švýcarska odcházel, byl rychlý a měl dobrou střelu, na extraligové poměry zabiják. Teď? Přijde vám, že Dominik Kubalík ještě zrychlil, v zakončení dovede být ještě chladnokrevnější. Ambri je průměrný tým, žádná parta hvězd, a tady on ovládl bodování celé soutěže, s 25 góly byl třetím nejlepším střelcem. Roste, jeho výkonnost jde nahoru a pořád mu je jenom 23 let. Švýcarsko ho vystřelilo ke smlouvě v NHL s Chicagem. Tohle už není bota jeho agentury, jako když šel do Ufy.

7. Michal Kempný, obránce, Washington Michal Kempný • Foto AP Photo Věk: 28 let Zápasy a body: 71, 25 (6+19) Kdyby byl Popelkou, z oříšku by mu nevypadly šaty, ale dres Washingtonu. NHL si Michal Kempný vydřel, vyčekal si velkou šanci. A Capitals jsou místo, které mu dokonale sedí. Klub využívá jeho schopností, kdy se český zadák zbytečně nezbavuje puku, on si zase užívá velkou roli. Průměrně v zápasech strávil přes 19 minut, což značí solidní důvěru, patří mezi čtyři nejvytěžovanější beky klubu. Minus tam ale jeden je. Velký. V dubnu podstoupil operaci stehenního svalu, mimo může být půl roku.

6. Michael Frolík, útočník, Calgary Michael Frolík • Foto Profimedia.cz Věk: 31 let Zápasy a body: 65, 34 (16+18) Je to taková nepřímá úměra. Na ledě měl Michael Frolík méně času než rok zpátky, trenér mu tolik nevěřil, dokonce skončil i na tribuně, až se jeho agent pustil do veřejné hádanice, jestli si v Calgary dělají srandu, nebo to myslí opravdu vážně. Ale? Posbíral dohromady o devět bodů víc než před rokem. Když jste pak viděli jeho čtrnáctibodovou explozi na mistrovství světa, napadne vás jedna zásadní myšlenka: není ho pro defenzivní úkoly v NHL škoda? Možná umí víc, než si většina lidí myslí.

5. Jakub Vrána, útočník, Washington Jakub Vrána • Foto Reuters / Charles LeClaire-USA TODAY Sports Věk: 23 let Zápasy a body: 82, 47 (24+23) Má za sebou druhou kompletní sezonu v natřískaném Washingtonu. Z týmového pohledu stála za houby, protože se Capitals pakovali už v prvním kole, žádná divočina se Stanley Cupem jako rok zpátky. Ale osobní hledisko? Fantazie. Jakub Vrána potvrdil, že na NHL má a není to jen nějaký obyčejný pěšák. Zařiďte mu hokejku, dobrého centra a chvíli se dívejte. Má dar rozhodovat zápasy, dávat góly, trefovat růžky, které brankáři neucpali. Můžete si vsadit, jestli dá 50 gólů dřív Pastrňák, nebo on.

4. Jakub Voráček, útočník, Philadelphia Jakub Voráček • Foto Profimedia.cz Věk: 29 let Zápasy a body: 78, 66 (20+46) Už neplatilo, že na ledě jsou on a Claude Giroux jako jeden. Potkávali se v přesilovkách. Ale hra pět na pět? Flyers zkusili dvě hlavní ofenzivní mašiny rozdělit. Efekt? Asi jako když plivnete do moře. Tady Philadelphia trable nemá, hořela jí obrana a brankáři. Jakub Voráček si odvedl standard, kdy za sezonu udělá 60 bodů a víc, což se mu povedlo popáté během posledních šesti let. Vytáhl se pak v národním týmu, s kapitánským céčkem už vypadal hodně jistě. Vyjukaný kluk z MS v Praze je pryč.

3. David Krejčí, útočník, Boston David Krejčí • Foto ČTK/AP Věk: 33 let Zápasy a body: 81, 73 (20+53) Je hodně týmů NHL, kde by měl roli prvního centra. V Bostonu si na ni nikdy nesáhne. Důvod se jmenuje Patrice Bergeron. Jenže to je právě ten fór, on ani nemukne, nežárlí, nezávidí. Davida Krejčího zkrátka chcete mít v týmu. Hokejové myšlení má na výjimečně vysoké úrovni, u něj jde vždycky o to, aby ho nelízly nějaké zdravotní trable. Tentokrát vydržel fit, takže vyrovnal i své bodové maximum, které si stanovil přesně před deseti lety. A víte co? S ním to zase ani nehne.

2. Tomáš Hertl, útočník, San Jose Tomáš Hertl • Foto Profimedia.cz Věk: 25 let Zápasy a body: 77, 74 (35+39) Stejně jako u Pastrňáka platí, že to byla životní sezona. Tomáš Hertl ale udělal ještě větší pokrok. Pomalu v NHL mířil do kategorie hráčů, kteří nezklamou, odehrají dobré zápasy. Ale ročník 2018/19? Ukázal, že je hvězda. Všechno v něm bouchlo, ofenzivní potenciál, herní disciplína, smysl pro práci dozadu, chuť kombinovat, schopnost se motat kolem branky a dávat góly, plus práce tělem kolem mantinelů. Sečteno, podtrženo, univerzální voják, který přestal dělat věci dobře. Už je dělá výborně.