5 příběhů z trhu NHL. Česká vlajka ve městě andělů i děs v Columbusu | iSport.cz

Víte, že Pittsburgh Penguins mají od ročníku 1991/92 do současnosti vždy pod smlouvou aspoň jednoho českého hráče? U Los Angeles Kings, vítězů Stanley Cupu z let 2012 a 2014, tomu je tak trochu naopak. Posledním Čechem, který v týmu hrál, byl v sezoně 2007/08 nyní osmačtyřicetiletý obránce Jaroslav Modrý.

Pohroma v Columbusu

John Tortorella to nejspíš nebude mít na střídačce Columbusu snadné • Foto Profimedia.cz

Columbus Blue Jackets za sebou mají nejlepší sezonu v historii, přesto jejich fanoušci teď trpí. V pondělí museli v přímém přenosu sledovat, jak tým opouští jedna hvězda za druhou a návratnost? No, minimální. Švédský střelec Gustav Nyquist se snad neurazí.

Jako první oznámil odchod do Nashvillu útočník Matt Duchene, který na jaře výrazně pomohl týmu k první vyhrané sérii play off v klubové historii. Následně se poroučel nejproduktivnější útočník posledních dvou sezon Artěmi Panarin, který teď bude bydlet v New Yorku a po sedmi ročnících odchází také dvojnásobný vítěz Vezina Trophy gólman Sergej Bobrovskij. Jeho domovem je nově Florida.

Co na to všechno říkal generální manažer Jarmo Kekäläinen? Co by tak mohl říkat, že... „Myslím, že máme silný tým, který nemá výrazné mezery. Navíc jsme přidali v Gustavu Nyquistovi velmi dobrého hráče,“ řekl pro NHL.com s tím, že je možné, že z volného trhu nebo v rámci trejdu ještě svůj tým vylepší.

To nejspíš bude muset hlavně na brankářské pozici, Columbus má pod smlouvou jen dvojku Joonase Korpisala a nezkušené Elvise Merzlikinse, Daniila Tarasova a Veiniho Vehviläinena.

Kdo je ještě k dispozici? Například Cam Ward, Michal Neuvirth, Chad Johnson, Scott Darling či Al Montoya. Svěřili byste někomu z nich pozici jedničky?