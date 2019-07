Kdo je v NHL ještě k dispozici? Zázraky z roku 1997 i kanadský mistr světa | iSport.cz

Jaká zajímavá jména ještě v NHL nemají smlouvu? • FOTO: Koláž: iSport.cz Je to přesně týden ode dne, co se v NHL otevřel trh s volnými hráči a generální manažeři utráceli jako diví. Českému fanouškovi stačilo v šest večer usednout s popcornem a colou k obrazovce a jen sledovat velké množství zábavných přesunů. Dění na trhu se samozřejmě už zklidnilo, zajímavá jména k dispozici ale zůstávají. Server iSport.cz vybral sedmičku.

Ryan Dzingel, útočník, 27 let Ryan Dzingel • Foto Profimedia Klub: Columbus Blue Jackets

Sezona 2018/19: 78 zápasů, 56 bodů (26+30)

Plat: 2,1 milionu dolarů Blonďatý Američan přišel do Columbusu z Ottawy během přestupové uzávěrky jako žolík na play off. Tenhle plán bohužel úplně podle představ nevyšel, protože Dzingel v devíti utkáních vyřazovací části vstřelil jediný gól a přihrávku neměl žádnou. Nic to nemění na tom, že nikoho nemusí přesvědčovat, že hokej hrát umí. To už se ví. Jeho 26 gólů a 56 bodů je pro něj sezonním maximem.

Micheal Ferland, útočník, 27 let Micheal Ferland • Foto Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports Klub: Carolina Hurricanes

Sezona 2018/19: 71 zápasů, 40 bodů (17+23)

Plat: 1,8 milionu dolarů Kanadský silový útočník přišel k Hurricanes před sezonou v rámci velkého trejdu s Calgary a zaujal hned fantasticky povedeným říjnem. V prvním měsíci nového ročníku nasbíral ve 12 zápasech sedm branek a čtyři nahrávky. Pak postupně zabrzdil, gól nedal v posledních 17 utkáních základní části a v play off bral jen nahrávku. Přesto je i díky svým fyzickým dispozicím atraktivním zbožím, s šesti bitkami se mimochodem podělil o pozici nejaktivnějšího rváče soutěže.

Jake Gardiner, obránce, 28 let Jake Gardiner • Foto Reuters / Tim Fuller-USA TODAY Sports Klub: Toronto Maple Leafs

Sezona 2018/19: 62 zápasů, 30 bodů (3+27)

Plat: 4,05 milionu dolarů Maple Leafs staví už pár let hodně našlapaný tým a Gardiner je mužem, který to nechtěně odnese. Výtečný zadák, který v NHL zná jen dres Toronta, padl za oběť platovému stropu. A že se mu z šatny Maple Leaf Gardens nechce, dokazovaly slzami zalité oči během závěrečných rozhovorů po sezoně. Z červnového seznamu nejlepších volných hráčů podle iSport.cz je posledním volným jménem.

Ben Hutton, obránce, 26 let Ben Hutton • Foto ČTK Klub: Vancouver Canucks

Sezona 2018/19: 69 zápasů, 20 bodů (5+15)

Plat: 2,8 milionu dolarů Vancouver se během posledních týdnů dost zaměřil na svou defenzivu. Prodloužil s Alexandrem Edlerem, přivedl velkou posilu Tylera Myerse a novými tvářemi jsou také Jordie Benn a Oscar Fantenberg. Tým Canucks tak má teď pod smlouvou deset beků se zkušenostmi z NHL, takže na mistra světa s Kanadou z roku 2016 už asi nezbyde prostor.

Patrick Marleau, útočník, 39 let Patrick Marleau • Foto Profimedia.cz Klub: Carolina Hurricanes

Sezona 2018/19: 82 zápasů, 37 bodů (16+21)

Plat: 6 milionů dolarů Tenhle veterán jedenadvaceti sezon v NHL a dvojka draftu z roku 1997 měl ještě rok hrát za Toronto, jenže tradiční klub potřeboval uvolnit prostor pod platovým stropem a dlouholetého útočníka San Jose vytrejdoval do Caroliny. Tam ale útočník hrát nechtěl a s díky se nechal z posledního ročníku smlouvy vykoupit. Hokeje v sobě podle svých slov má více než na jednu sezonu, ale má jeden požadavek. Chce domů. A domovem pro něj byla vždy Kalifornie a tým Sharks. V úvahu by asi připadal i přestup do Los Angeles.

Joe Thornton, útočník, 40 let Joe Thornton • Foto ČTK/AP Klub: San Jose Sharks

Sezona 2018/19: 73 zápasů, 51 bodů (16+35)

Plat: 5 milionů dolarů Čerstvý čtyřicátník má za sebou bodově nejlepší ročník za poslední tři sezony a dál ukazuje, že se s ním musí počítat. Deset bodů v play off také není zanedbatelným přínosem. Jenže stejně jako Marleau by rád oblékal dres Sharks, a to bude problém. Oba si generální manažer Doug Wilson asi nenechá... Zůstane jednička draftu z roku 1997, nebo se spíš vrátí dvojka?