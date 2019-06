TOP 10 volných hráčů NHL: Ruské hvězdy, skvělí střelci i oddaný gólman | iSport.cz

Kteří hráči jsou největšími lákadly na trhu? • FOTO: Koláž: iSport.cz Hurá,hurá! 1. červenec je zase tady, a s ním v NHL každoročně přichází otevření trhu s volnými hráči. Pro rok 2019 je nabídka skutečně šťavnatá, z českého pohledu sice lehce chudá, ale jinak počítejte s tím, že barvy tentokrát bude měnit plno velkých jmen. Server iSport.cz vybral desítku nejzajímavějších.

Sergej Bobrovskij, brankář, Columbus Sergej Bobrovskij • Foto Profimedia.cz Věk: 30 let

Sezona 2018/19: 37-24-1, 91,3%, 2,58 gólu na zápas, 9 čistých kont

Plat: 6,2 milionu dolarů Nejlepší gólman na trhu. Dvojnásobný vítěz Vezina Trophy doslova zničil v prvním kole play off nejúdernější tým základní části z Tampy a zároveň Blue Jackets pomohl k první vyhrané sérii play off v historii. Jenže ačkoliv to nebylo řečeno vyloženě na plná ústa, Rus chce z Columbusu pryč. Na prodej je jeho luxusní byt a Bobrovskij se netajil, že by rád na hokejový trh jako je Chicago, nebo za teplem na Floridu. Ta navíc přišla o Roberta Luonga, který ukončil kariéru. Když to neklapne tam, tak co třeba New York Islanders?

Matt Duchene, útočník, Columbus Matt Duchene • Foto Reuters / Aaron Doster-USA TODAY Sports Věk: 28 let

Sezona 2018/19: 73 zápasů, 70 bodů (31+39)

Plat: 6,5 milionu dolarů Špičkový kanadský útočník v těch nejlepších letech. Poté, co ho Ottawa během přestupové uzávěrky poslala k Blue Jackets a on si tak znovu po pěti letech zahrál play off, bylo vidět, jak mu klíčové bitvy schází. Ve vyřazovací části nabral 10 bodů ve stejném počtu utkání a jen navýšil svou hodnotu. Je vynikající na vhazování, 31 gólů v sezoně byl jeho osobní rekord. Co třeba Nashville, který ho chtěl už v únoru?

Jake Gardiner, obránce, Toronto Jake Gardiner • Foto Reuters / Dan Hamilton-USA TODAY Sports Věk: 28 let

Sezona 2018/19: 62 zápasů, 30 bodů (3+27)

Plat: 4,05 milionu dolarů Skvělý obránce s výtečnými útočnými sklony, který klidně posbírá 50 bodů za sezonu když mu zdraví drží. Tak proč je na listině? Odpověď je snadná, jde o platový strop, se kterým budou už brzy mít v Torontu problémy. „Rádi bychom, aby tu Jake zůstal, ale není to tak snadné,“ řekl generální manažer Kyle Dubas. Když Gardiner dával posezonní rozhovory, bylo na něm vidět, že si dobře uvědomuje, že dres Maple Leafs, který obléká celou kariéru, asi vymění. Co třeba rival z Montrealu, kterému by se hodil?

Robin Lehner, brankář, NY Islanders Robin Lehner • Foto Reuters / Andy Marlin-USA TODAY Sports Věk: 27 let

Sezona 2018/19: 25-13-5, 93,0%, 2,13 gólu na zápas, 6 čistých kont

Plat: 1,5 milionu dolarů Nikdo z žebříčku neměl v minulé sezoně tak nízký plat, jako čerstvý majitel Bill Masterton Trophy. Urostlý Švéd byl dokonce tak dobrý, že byl nominován na Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana. Nedávno sám prohlásil, že o jiném týmu než jsou Islanders pro další ročníky neuvažuje, na druhou stranu když se sezona vydaří, je třeba ji využít a vytřískat z ní co nejvíce. Jenže generální manažer Lou Lamoriello není člověk, který jen tak rozdává dolary. Co třeba vystřídat Petra Mrázka v Carolině?

Anders Lee, útočník, NY Islanders Anders Lee • Foto Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports Věk: 28 let

Sezona 2018/19: 82 zápasů, 51 bodů (28+23)

Plat: 5 milionů dolarů Trochu nečekané jméno na seznamu, že by Islanders druhý rok po sobě přišli během léta o kapitána? Je to klidně možné. Jeho 102 branek z posledních tří sezon dělá z Američana žádané zboží! Když to navíc spojíte s tím, že jde o jednoho z nejlepších silových útočníků současnosti, a že pod jeho vedením zažil tým skvělou sezonu... „Jednání s Islanders probíhají a já doufám, že to klapne," řekl nedáno Lee a podobný názor zazněl během draftu i z úst generálního manažera Lou Lamoriella. Ale co třeba Buffalo, kterému by se zkušený střelec hodil?

Tyler Myers, obránce, Winnipeg Tyler Myers • Foto Reuters / Terrence Lee-USA TODAY Sports Věk: 29 let

Sezona 2018/19: 80 zápasů, 31 bodů (9+22)

Plat: 3 miliony dolarů Přes dva metry vysokému nejlepšímu nováčkovi roku 2010 skončila sedmiletá smlouva na 38,5 milionu dolarů a bývalý zadák Buffala by se klidně pustil do další. Na trhu jde v tuto chvíli o nejspíš nejlepšího obránce - dobře střílí, je využívaný na přesilovou hru a respektovaný díky vysoké postavě. Jets by si ho rádi nechali, ale nejspíš jim nezbyde dostatek finančních prostředků... Co třeba Vancouver? S hráčovým agentem už se sešel...

Gustav Nyquist, útočník, San Jose Gustav Nyquist • Foto Reuters / Neville E. Guard-USA TODAY Sports Věk: 29 let

Sezona 2018/19: 81 zápasů, 60 bodů (22+38)

Plat: 5,5 milionu dolarů Přes sedm sezon strávil mistr světa z roku 2018 v Detroitu, ale svůj první trejd zvládl v únoru výborně. Poprvé v kariéře například Švéd dosáhl na 60 bodů, a i když mu to v play off tolik nestřílelo a dal za Sharks jediný gól, zachránil to deseti nahrávkami. Zdobí ho skvělé zdraví, za posledních 6 let vynechal jen 6 utkání. Co třeba Edmonton, kde působí bývalý generální manažer Wings Ken Holland?

Artěmi Panarin, útočník, Columbus Artěmij Panarin • Foto Profimedia.cz Věk: 27 let

Sezona 2018/19: 79 zápasů, 87 bodů (28+59)

Plat: 6 milionů dolarů Nejžhavější zboží na trhu. Panarin v minulé sezoně v Columbusu vedl v počtu nasbíraných asistencí, bodů, vítězných gólů a bodů v přesilové hře. V NHL ve 322 zápasech získal 320 bodů, přesto je na odchodu. Nováček roku 2016 chce působit na hokejovějším trhu a zároveň na místě s větší ruskou komunitou. Panarin by rád plat kolem 10 milionů dolarů ročně, velkým favoritem na jeho nový domov je Florida. Jejím novým trenérem je navíc Joel Quenneville, se kterým si hráč rozuměl v Chicagu. A co třeba návrat k Blackhawks, kde je jeho velký kamarád Patrick Kane?

Joe Pavelski, útočník, San Jose Joe Pavelski • Foto Reuters Věk: 34 let

Sezona 2018/19: 75 zápasů, 64 bodů (38+26)

Plat: 6 milionů dolarů Osmkrát v kariéře překonal šedesátibodovou hranici, čtyři roky je kapitánem klubu, v NHL nezná jiný dres než ten se žralokem. V týmu je legendou. S 38 góly byl v ročníku 2018/19 nejlepším střelcem mužstva a z letošních volných hráčů je nejlepším kanonýrem! Přesto možná odejde. San Jose čeká co se týče podpisů náročné léto... Mohl by pokračovat Pavelski například v Minnesotě, která se o něj zajímá?

Mats Zuccarello, útočník, Dallas Mats Zuccarello • Foto Reuters / Jeff Curry-USA TODAY Sports Věk: 31 let

Sezona 2018/19: 48 zápasů, 40 bodů (12+28)

Plat: 4,5 milionu dolarů Představit si norskou hvězdu v jiném než modrobílém dresu Rangers? Donedávna nemožné. Ale tenhle hokejový skřítek po trejdu do Dallasu dokázal, že umí hrát všude. Stars výrazně pomohl v play off a kdyby na něj klub sehnal finance, s chutí by si ho nechal. „Byl skvělý na ledě, byl skvělý v kabině a myslím, že i jemu se tady moc líbilo,“ řekl po skoneční sezony generální manažer Jim Nill, který návrat nevyloučil, ale zároveň dodal, že hráč si bude chtít zkusit cenu na trhu. Ale co třeba návrat do New Yorku? Madison Square Garden ho zbožňuje.