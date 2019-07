Český skaut New Jersey: Hughes je výjimečný, Zacha má problém v hlavě | iSport.cz

S Devils oslavil dva Stanley Cupy. Pamatuje si slavnou éru této organizace. Uplynulá dekáda ale českému skautovi New Jersey Václavu Slánskému příliš radosti nepřinesla. Za posledních sedm let jediná účast v play off. Jinak šeď a smutek. Nyní věří, že by konečně mohlo začít svítat lepším zítřkům. Klub z Newarku v létě přivedl elitního obránce P. K. Subbana, pozice jedničky draftu mu pak přihrála supertalent Jacka Hughese. „Máme vizi, za níž jdeme. Stáváme se zajímavým týmem,“ věří 44letý skaut.

Živě se spekulovalo, jestli sáhnete z prvního místa draftu po Jacku Hughesovi, nebo dáte přednost finské kometě Kaapu Kakkovi. Bylo to v reálu opravdu tak horké, nebo jste měli celou dobu jasno?

„Abych řekl pravdu, tak to vůbec horké nebylo. Dávno dopředu bylo jasno, že vezmeme Hughese. Bylo to dané. Potřebovali jsme centra, takže Jack byl jasná volba. Představuje přesně styl, jakým chceme hrát. Šikovnost, rychlost, dynamika. Kakko má výhodu, že je mnohem líp fyzicky připravený a může do NHL naskočit hned, Jack potřebuje ještě zesílit.“

Nenahlodalo vás ani trošku mistrovství světa na Slovensku, na němž Kakko zářil a Hughes nic moc nepředvedl?

„Máte pravdu, Jack tam nebyl zdaleka tak výrazný. Když vidím Kakka ve finské lize, hrál tam stejně jako v nároďáku. Úplně v pohodě, sebevědomě, s přehledem. Má techniku, hlavně výbornou střelu. Je silný na puku. Hokejově je pro nás ale Hughes pořád o level výš. Počítáme s ním jako s druhým centrem, ale neříkám, že hned od další sezony. Opravdu potřebuje přibrat. Když jsem je viděl vedle sebe na draftu… Kakko je prostě dospělý chlap, Hughes zatím tak trochu dítě.“

Ale geniální dítě. Můžete vyjmenovat jeho největší přednosti?

„V prvé řadě je to bruslení, dynamika. Je neuvěřitelně rychlý. Má taky to, čemu se říká čuch na góly. Umí si najít vždycky ideální střelecké místo. Jeho kontrola puku je úžasná, zvlášť když si uvědomíte, že mu je pořád teprve 18 let. Minusem je horší bránění, to po něm ale za kariéru asi nikdo nechtěl. Nikdo neočekává, že bude obranář.“

Naskočí tedy hned do NHL, nebo ho necháte ještě rok zrát?

„Těžko říct, podle mě se s ním ale počítá pro první tým. Uvidíme, jak dopadne