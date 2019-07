Velkorysé gesto Nylandera! Fanouškům zaplatí přešití čísla na dresu | iSport.cz

"Výměna. Co bylo staré, je zase nové," napsal na sociální síti Nylander, který s osmaosmdesátkou hrál už během působení ve švédském celku MODO.

Nejproduktivnější hráč letošního mistrovství světa příznivcům Toronta vzkázal, že nový potisk v ceně 65 dolarů i případné přešití za 100 dolarů za ně zaplatí. Fanoušci jen musí donést dresy do určené prodejny.

Making the switch ... what’s old is new again #88



I’ve got you covered Leafs Nation, go to @realsportstoronto to have your jersey recrested on me. pic.twitter.com/gQWHZVxQMo