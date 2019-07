Další Čech v Tampě? V kempu si chci vybojovat první tým, hlásí Mašín | iSport.cz

V minulé sezoně odehrál Mašín na farmě za tým Syracuse Crunch v základní části 69 zápasů a připsal si 12 bodů (2+10), dal o sobě ale výrazně vědět v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech. Se 36 plusovými body byl druhý nejlepší v celé AHL. Ve čtyřech zápasech play off nebodoval.

Jinak má za sebou v zámoří už celkem pět sezon (dvě v juniorské OHL a tři na farmě v AHL) a teď doufá, že NHL je hodně blízko. „Fyzicky se cítím výborně a věřím si, že se mi to povede. Příští sezona by pro mě mohla být zlomová, mám velkou šanci naskočit do NHL a podřizuji tomu všechno,“ říká bývalý juniorský reprezentant, který v tuto chvíli trénuje s Tomášem Hertlem a Filipem Chlapíkem.

„Je to super, kluci už NHL hráli, takže jsou v tomhle směru zkušenější, navíc se během tréninku hecujeme a celkově se podporujeme. Tomáš má za sebou parádní sezonu v NHL, je to super kluk a dříč, trénovat vedle něj je pro mě velký bonus a zkušenost,“ těší brouska, který se neštítí ostré hry.

Celkem už má bek, jehož si Lightning vybrali jako 35. hráče draftu 2014, v AHL na kontě 214 zápasů základní části a 42 bodů za 14 gólů a 28 asistencí. Ve 33 bitvách play off přidal branku a čtyři nahrávky.

„Dominik je pracovitý a inteligentní kluk, který si jde postupnými krůčky za svým snem. Poctivě se během léta připravuje spolu s dalšími klienty naší agentury, na předsezónní kemp dorazí ve skvělé kondici. Je blízko NHL, osobně jsem přesvědčen, že následující rok bude pro jeho kariéru zlomový,“ řekl Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest.