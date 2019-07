Oilers znovu. A lépe! Drafty nestačily. Edmonton má postavit architekt Holland | iSport.cz

Čtyřikrát vybíral Edmonton v letech 2010-2015 jedničku draftu a nic velkého z toho nevzešlo. Maximálně frustrace, blbá nálada. Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins, Nail Jakupov a Connor McDavid, kolem nich další mladíci, nejistí brankáři a obrana... Kde je vlastně obrana? To byl starý koncept Oilers, který nefungoval. Důkazem budiž, že play off hrál za 13 let klub jen jednou. S Kenem Hollandem v křesle generálního manažera začne nová etapa. Musí, aspoň tak to v Edmontonu mají nastavené. Minulost se nepovedla, je potřeba jít jinou cestou.

V Detroitu už byl dlouho, 22 let, třikrát dokázal dát dohromady partu, která vyhrála Stanley Cup. U Red Wings ale potřebovali novou krev, takže třiašedesátiletý šéf couvl před Stevem Yzermanem, který ho nahradil. Kolem Hollanda logicky začali brousit ostatní, protože si nechtěl užít pohodlný odchod do penze, chtěl pracovat. A tedy kývl na nabídku Oilers. „Protože si věřím, že tady vytvoříme něco výjimečného,“ vysvětloval důvod.

Brzy ale poznal, jak zklamaní příznivci Edmontonu svůj klub řeší. Když Oilers draftovali z osmé pozice beka Philipa Broberga, fans se začali křižovat. „Ten idiot vybral hráče, který v prognózách byl níž než na osmém místě,“ vypíchl ostrý názor Terry Jones, významný novinář z Edmonton Sun. Rychle se Hollanda ale ve svém komentáři zastal: „Lidi, uklidněte se, relaxujte, nechte generálního manažera pracovat a dívejte se, jak dělá věci, které dovede nejlépe.“ To znamená postupně tahat za nitky, draftovat, stavět tým. Ne překotně, spíš pomalu, jak pracoval v Detroitu, s vizí.

Philip Broberg se stal osmičkou draftu, úplně vlevo na vše dohlíží Ken Holland • Foto Reuters / Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

„Věříme, že se v příští sezoně budeme ucházet o play off. Minulá sezona byla pro Edmonton těžká, nestabilní,“ pronesl Holland. Jeho plán jde ve směru, který naznačil Jones. „Musíme hlavně všechno zklidnit, vytvořit taky stabilní pracovní prostředí. Doufám, že tohle je věc, kterou mohu přinést.“

Zklidnit Oilers rozhodně potřebují. Hollandův předchůdce Peter Chiarelli riskoval a neuspěl. Při enormní snaze získat obránce, poslal do New Jersey Halla, který v Devils získal cenu pro nejužitečnějšího hráče NHL (2018). Získal Adama Larssona, brouska, který ale problémy vzadu nevyřešil.

Situace v Edmontonu všechny pálí. Connor McDavid, největší hvězda ligy a kapitán Oilers si na konci sezony zranil nohu. Když teď v létě přišel otevírat dětské hřiště, otázky na svůj stav slušně odmítl: „Jsme tu kvůli dětem. Na povídání o mém zdraví bude ještě dost času.“ Ale hned přidal, jak ho pořád štve, že tým podruhé v řadě nehrál play off: „Vyloženě umírám touhou hrát play off, tohle je jenom malý úspěch, ale chci ho přinést zpátky do Edmontonu.“ Holland moc dobře chápe, že v McDavidovi je klíč. Taky proto ukradl Seattlu, který se pomalu chystá na vstup do NHL, trenéra a podepsal Davea Tippetta. Detail? Vůbec. Hodně se liší od přísně defenzivního Kena Hitchcocka, který skončil.

Tippettův otec byl učitel matematiky, on podle jeho vzoru analyzuje situace a hledá řešení. V NHL odehrál přes 700 zápasů jako bránící křídlo. Ale když si jako začínající trenér hledal svoji cestu, oslovila ho jiná myšlenka: pokud jste hodně nebezpeční směrem dopředu, dozadu nemusíte hrát tolik. Pro něj platí výrok Scottyho Bowmana: legendy, která trénovala od roku 1991 Pittsburgh a spojila Jaromíra Jágra s Mariem Lemieuxem: „Když nebudete muset tolik bránit, protože budete tým, který je silný směrem dopředu, tak o vás vlastně budou říkat, že jste tým, který brání dobře.“ A Edmonton má taky jedno velké ofenzivní duo. Pište si, Leon Draisaitl + Connor McDavid.