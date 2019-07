Fenomén Crosby září 14 let, inspiruje ho Federer. Jak se rovná legendám? | iSport.cz

Je to přirozený vývoj, do NHL vletíte jako rychlý hokejista, který je krok až dva vepředu před těmi, kteří ligu už delší dobu hrají. Stačí pár let a zjistíte, že najednou nejste raketa, která ujíždí, ale ten, kdo chytá. Když odejde rychlost, musíte ji umět nahradit jinak. Pokud ne? Vyklízíte pozice, vaše role se mění, zmenšuje.

Výjimečné osobnosti na postupný proces dovedou reagovat. Zůstávají nahoře, i když mizí pár „nej“. Přestanou být nejrychlejší, nejšikovnější, nejhladovější, nejtvrdší. Pořád můžou zůstat nejlepší v tu pravou chvíli. Třeba jako Sidney Crosby, lídr Pittsburghu. „Podle mě byla liga starší, když jsem začínal. Nebo ne? Přijde mi, že v mých prvních letech v NHL to tak určitě bylo. Hra je rychlá, což dává samozřejmě výhodu mladším hráčům. Ale jsou tady i další aspekty. Jde o to, abyste další věci vyzkoušeli a byli úspěšní,“ uvedl kapitán Penguins v netradičním rozhovoru, který dal webu The Athletic.

Crosby je velký profesionál, ví, že po zápasech fanoušci chtějí slyšet, co si myslí. Proto často mluví do mikrofonů. Jestli ještě nedal tisíc rozhovorů, tak se tomuhle číslu blíží. Takže se i naučil, jak mluvit, ale zase tak moc neříct. Tady působil jinak. Řeč se nestáčela na jeho góly, způsob hry, souboj s Alexandrem Ovečkinem. Nikdo nechtěl slyšet, jestli už je Connor McDavid dál než on.

Obdiv k ikonám

Zásadní téma znělo jinak. Crosby se rozpovídal o tom, jak a proč obdivuje sportovní legendy.