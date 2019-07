Neuvirth se porve o NHL v Torontu: Věřím si, že tým udělám! | iSport.cz

Je pro vás základ, že tělo drží?

„No jasně, měl jsem vlastně rok čas, abych se dal dohromady po operaci s kyčlemi. Mám natrénováno, cítím se dobře.“

Četl jsem, že vaše motto je „co nezabije, to posílí“. Silný budete teď dost, ne?

„Určitě, (usměje se) jednou jste nahoře, příště zase dole, to je taky hokejový život. Teď jsem byl dole, chci nahoru a udělám pro to úplně všechno.“

Nahoru znamená zase NHL?

„Ano, jdu zpátky za moře. Jednal jsem s několika týmy a nakonec jsme se domluvili s Torontem, půjdu tam na try-out. Když mi zavolali oni, pustil jsem z hlavy všechno ostatní. Maple Leafs je čest, pro mě je to stejně silné jako Sparta v extralize. Toronto je hokejový Real Madrid. Jsem nadšený a poperu se o to.“

Andrej Nestrašil v rozhovoru pro Sport říkal, že má spočítané, jak smlouvu dostane 7 % hráčů, kteří zkusí try-out. Taky jste počítal svoje šance?

„Věřím si, že tým udělám. Kdyby to tak nebylo, vůbec bych tam nechodil. Mně Toronto dáválo i ze všech týmů největší smysl. Je tam Frederik Andersen, výborný brankář, jejich jednička. Chtějí ale, aby šel dolů se zápasy. Na pozici druhého brankáře tam nemají žádnou stálici. Je to otevřené, zkusím si tohle místo vybojovat a opravdu si věřím, že to udělám.“

Už si sjíždíte zakončení Matthewse a dalších hvězd, abyste byl na velkou šanci nachystaný?

(usměje se) „To ne, soustředím se na přípravu se Spartou, budu tady do září a pak odletím do Toronta. Věřím si, že tým udělám. Takhle to v sobě prostě mám.“

Nebyl jste překvapený, že se po sezonách plných zranění Toronto ozvalo?

„Spíš mě překvapilo, s kolika týmy jsem mluvil. Rozhodli jsme se ale pro Toronto.“

Jinde šlo taky o zkoušku?

„Měl jsem i nabídku jednocestné smlouvy. Ale odmítl jsem.“

Abyste šel na test Maple Leafs? To zní docela divoce...

„S jednocestnou smlouvou máte sice svoje jisté, tady to byly tedy minimální peníze, ale ano, jednocestná smlouva. Jenže bych i s tímhle kontraktem začínal na farmě, což se mi úplně nechtělo. Toronto mi slíbilo férový kemp, že když budu dobře připravený, podepíšou mě.“

V minulé sezoně jste odchytal jenom osm zápasů. Máte za sebou nejtěžší fázi kariéry?

„Psychicky to byla těžká sezona. Ale zase jsem měl čas se dát dohromady, vlastně se dá říct, že jsem jel letní přípravu skoro celou sezonu. Nic jsem nepodcenil, ale hodně makal. Cítím se hodně dobře, tak uvidíme, co přinese budoucnost. Doufám, že budu v Torontu.“

Když jste od února nebyl v bráně, psychika dělala velké věci? Dorazily myšlenky, že se NHL úplně uzavírá?

„Taky. Ale zase mi není dvacet, je mi jedenatřicet, v Americe jsem třináct let, nějaké peníze jsem si vydělal. Takže ve výsledku mě to zase tak neužíralo, že může být za mořem konec.“

A z pohledu, že jste kvůli zdravotním patáliím už dlouho neměl šanci naplno vytáhnout, co ve vás je?

„Tady mě to žere hodně. Chci ještě něčeho dosáhnout, to mě žene nahoru. Kdybych tohle v sobě neměl, mohl jsem se na všechno vykašlat a žít si spokojený život. Ale hokej mě baví, mám velkou motivaci něco vyhrát.“

O KHL jste nepřemýšlel?

„Vůbec, tam bych nešel. Evropa mě ale zajímala, třeba Sparta, nebo bylo ve hře pár klubů ze Švýcarska. Jakmile se ale ozvala NHL, Evropa pro mě padla.“

Proč byste vlastně do KHL nešel?

„Nemám to zapotřebí. Třináct let jsem byl v Americe, nacestoval se dost. Takže abych chodil do Ruska pro nějaké velké peníze? V tom jsem smysl neviděl.“