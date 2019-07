Rittich podruhé unikl arbitráži: Nyní Calgary ukážu, že jsem jednička | iSport.cz

Před rokem mu hrozba arbitráže málem narušila vlastní svatbu, tentokrát se nemohl na veselku dostavit jako host. Ale nevadí. Brankář David Rittich si výrazně polepšil a taky se mu ulevilo, že zůstává v Calgary a konečně taky má jistotu, že za rok ho nečeká to samé vyjednávací kolečko. „Teď chci potvrdit, že dokážu být stabilní jednička,“ svěřil se rodák z Jihlavy, kde se připravuje na nový ročník.

Jak jste prožíval ty dny a hodiny nejistoty před podpisem? Co se ve vás odehrávalo?

„Vyjednávání bylo docela komplikované, ten poslední rozhovor přišel pozdě v noci. Do té doby jsem vlastně nespal. Už jsem se pomalu chystal na cestu do Toronta, letělo mi to v sobotu v devět ráno. Ve dvě hodiny v noci jsme se shodli kompletně na všem. Do té doby to nebylo nic moc příjemného a jsem rád, že jsme podepsali. Dali mi na výběr ze tří možností. Zvolil jsem tuhle a myslím, že je správná. Mám velkou radost, dohodli jsme se opravdu v poslední chvíli. Je to úleva. Vím, kde budu v následujících dvou letech působit, povedlo se dohodnout skvělé podmínky.“

Předchozí dvě smlouvy jste uzavíral jen na rok. Požadoval jste ještě dlouhodobější kontrakt, nebo jste raději dával přednost dvěma letům s tím, že se pak uvidí?

„Chtěl jsem hlavně už smlouvu delší než na jednu sezonu, protože mě nebavilo o tom každoročně přemýšlet, být zbytečně pod tlakem a připouštět si stres. Přál jsem si kontrakt na dva roky. Nevím, jestli se dá brát jako překlenovací, ovšem dva roky jsou určitě dost dlouhé období, abych se předvedl a ukázal, že můžu být stabilní jedničkou. Po těch dvou letech si třeba řeknou: OK, rozhodli jsme se správně. Zároveň si uvědomuju, že může nastat i druhá varianta. Stát se může cokoli. Já doufám, že to dopadne tak, že potvrdím, že jedničkou být můžu.“

Dá se tomu rozumět i tak, že vás Calgary opět tlačilo do pouze roční smlouvy?

„Ne, tohle nenabízeli. To by byla právě otázka pro arbitráž. Tam by roční kontrakt přišel nejspíš na přetřes.“

Ještě loni jste se však na rozdíl od letošního roku případného slyšení zúčastnit osobně nemusel a vyjednávali jen vaši agenti, že ano?

„Přesně tak. Měl jsem zrovna svatbu, takže mě omluvili.“

Stačí přečíst si zkazky, co se u arbitráže všechno událo, jak například člověku řeknou, že vlastně vůbec nic neumí a nic si nezaslouží. Moc důvodů ke klidu jste asi neměl, viďte?