U Trumpa o berlích. Kempný popsal návštěvu i zranění: Jako bez nohy! | iSport.cz

Březnová potyčka s raubířem Cedricem Paquettem, útočníkem Tampy Bay, ho stála vyvrcholení minulé sezony a dlouhé týdny bez pohybu. Pro dříče typu Michala Kempného opravdová muka. Zraněný rodák z Hodonína trpěl, přítelkyně z něj rostla… Už je zase dobře. Loňský vítěz Stanley Cupu má na tváři úsměv, návrat do akce se blíží. Vidíte na něm, jak hokej a každodenní dřinu miluje. „Strašně mě to baví,“ ujišťuje v rozhovoru pro deník Sport.

V jaké fázi je rehabilitace po operaci stehenního svalu?

„Zatím to jde podle plánu. Už jsem i párkrát bruslil. Můj fyzioterapeut a doktoři říkají, že jsem tak dva týdny napřed. Jediný problém je v tom, že musím být v určitých věcech trpělivý. To je pro mě někdy těžké. Moje povaha je taková, že všechno dělám na sto padesát procent. A teď musím být opatrnější, hlídat se. Nemůžu dělat vše, co jsem byl zvyklý. Je pro mě složité se brzdit. Všechno dělám na hraně. Nejsem typ, který si dá pro jistotu ještě týden volno, když už může jít naplno.“

Kdy budete stoprocentně fit?

„Prognózy od začátku byly, že to bude trvat čtyři až šest měsíců. Nedokážu říct přesně, jak to bude. Pro mě i pro Washington je zásadní, abych něco neuspěchal a byl zdravý celou sezonu. Když budu potřebovat čas, dostanu ho. To je pro mě hodně důležité. Moje zranění nebylo z těch nejlehčích. Chci se dát do kupy, abych byl stoprocentní. Určitě nebudu hrát dřív. Hodně práce jsem odvedl a spousta další je přede mnou. Chci se připravit, jak nejlíp můžu. Tohle je můj styl. Na té noze je ještě možná nějaký deficit. Trvalo, než se zase osvalila. Ale už je skoro stejná jako ta zdravá. Když jsem odhodil berle, bylo to, jako bych se učil znova chodit.“

Stihnete začátek zářijového kempu?

„Reálné to je. Kdyby to vyšlo, budu velmi rád. Ale určitě si nedávám do hlavy, že 13. září začíná kemp a musím být dokonale připravený. Musím se řídit podle svého pocitu, doktorů a lidí, co se o mě starají. Nikdo nechce, abych odehrál čtyři zápasy a potom byl zase out.“

Myslíte, že si vás budou Capitals testovat, jak na tom jste a nechají vás třeba rozehrát na farmě?

„Tohle určitě necítím. Za tu sezonu a něco jsem si tam vybudoval dobré jméno a odváděl jsem výbornou práci pro tým. Nevnímám nejistotu. Když jsem odlítal z Ameriky, měli jsme pohovory. Mám od klubu veškerou důvěru a podporu.“

Popište, co se vám na konci března v duelu s Tampou přesně stalo?

„Urval jsem si od sedací kosti celý zadní hamstring (stehenní sval). Sjel mi dolů do stehna. Víceméně jsem měl štěstí v neštěstí, že zůstal neporušený. Akorát se smrštil dolů,