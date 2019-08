Na Ritticha zaútočí supertalent z Ruska: Agent říká, ať jsem jako on! | iSport.cz

Zatímco handrkování okolo nového kontraktu pro Ritticha Flames šponovali únavně dlouho, s českým brankářem si plácli dva dny před termínem arbitráže (dvouletý kontrakt, roční gáže 2,725 milionu dolarů), Zagidulina podepsali na rok už v květnu. S menší pompou, ale s velkým očekáváním.

Je mu 23 let, čísla v Magnitogorsku měl coby náhradník reprezentanta Vasilije Košečkina výborná (25 zápasů, 1.96 průměr branky na duel, 92.4% úspěšnost zákroků, čtyři čistá konta), takže proč ne.

"Taková příležitost může přijít jednou za život, neváhal jsem ani vteřinu a teď jsem tady," vyprávěl Zagidulin s pomocí překladatele novinářům na červencovém kempu nováčků.

Příběh 187 centimetrů vysokého gólmana je skoro navlas stejný, jaký napsal svým příchodem do NHL Rittich. Na draftu o ně nikdo nestál, za moře se vydali po podařeném v roce v elitní soutěži, oba podškrábli nováčkovský kontrakt s vizí začít na farmě ve Stocktonu.

"Ředitel hokejových operací Derek MacKinnon mi letos naposílal hodně Zagidulinových videí, stejným způsobem jsme objevili Ritticha," prozradil kouč gólmanů u Flames Jordan Sigalet. "Těším se na něj, vidím ohromné množství pozitiv, styl chytání má dynamický, výborně pracuje na hranách brankoviště, umí číst hru i pracovat s hokejkou. Jeho výška je taky slušná."

"KHL a NHL jsou jiné soutěže, Rittich se ale dokázal přizpůsobit severoamerickému hokeji až nečekaně rychle, uvidíme, jak to půjde u Artyoma," těší se na spolupráci Sigalet.

Nepodceňujme také Talbota!

Notně nadržen je na novou štaci i Zagidulin. "Můj agent mi dával Davida za příklad, chtěl bych jít jeho cestou. Dva týdny jsem byl v Česku v Jihlavě na kempu, kde jsme spolu trošku i potrénovali. Byl tam i další Čech Josef Kořenář. Snad se poznáme ještě víc," doufá bývalý svěřenec Josefa Jandače v Magnitce, která se letos pakovala podruhé za jedenáct let už v prvním kole play off.

David Rittich, Josef Kořenář (tričko San Jose) a Artyom Zagidulin při společném tréninku v Jihlavě. • Foto Profimedia.cz

Stejným způsobem si ve Stanley Cupu počínalo i Calgary, coby nejlepší tým Západu dostalo čtyři facky od Calorada a mělo po sezoně.

"Jasně, že vidím podobnost, oba to jsou kluci z Evropy, na draftu si je nikdo nevybral. Ale David už je u nás tři roky, odvedl obrovské penzum práce, makal i na farmě. Uvidíme, co Zagidulin dokáže, v Rusku si vedl znamenitě, KHL je dobrá soutěž a on v ní uspěl. Nechme se překvapit a nezapomínejme, že máme také Cama Talbota, který má z nich odchytáno zdaleka nejvíc, v NHL působí už šest sezon," přidal svůj pohled na věc GM Calgary Brad Treliving.

"Co mám poslední informace, měl bych být gólman číslo jedna. A co dál, to bude záležet hlavně na mých výkonech. Chtěl bych určitě chytat víc zápasů než v minulé sezoně. Myslím, že si můžu věřit i na podstatně víc. Fyzicky jsem dobře připravený,“ řekl Rittich na sklonku července v rozhovoru pro iSport Premium.

Pro ilustraci, v loňské sezoně nastoupil rodák z Jihlavy do 45 zápasů základní části (2.61 průměr branky na zápas, 91.1 úspěšnost zákroků), v play off ale nedostal za pět utkání šanci ani na minutu.

Jak to bude letos?