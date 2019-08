Místo balíku almužna. Proč se Hertlův spoluhráč rozhodl pro menší plat? | iSport.cz

Jeden milion dolarů je příjem, který mají například takový Nate Thompson z Montrealu - majitel 13 bodů z minulé sezony, Brett Ritchie z Bostonu, který jich sesbíral 6 nebo Ross Johnston z NY Islanders, který strávil většinu sezony na farmě.

To Labanc je hráčem v perspektivním věku, v NHL má za sebou tři sezony a jeho bodová produkce se z 20 bodů postupně sunula na 40 a 56 v ročníku posledním. Třeba takový útočník Kevin Hayes měl v minulé sezoně o bod méně, ale v té příští bude vydělávat 9 milionů dolarů!

Jde sice o příklad ne úplně vhodný, protože nad tímto krokem Philadelphie mnozí kroutí hlavou, ale na to se nikdo neptá. Rozdíl je přece absolutně propastný.

O to více potěší Labancův krok, který místo sebe hleděl hlavně na tým. „Asi jsem generálnímu manažerovi Dougu Wilsonovi udělal pěknou službičku, když jsem tuhle smlouvu podepsal,“ řekl pro NHL.com. „Pod stropem je teď dost prostoru na to, aby ještě přišel jeden nebo dva dobří hráči,“ dodal.

Řeč je minimálně o Joe Thorntonovi a dalším veteránovi Patricku Marleauovi, který by se po dvouletém působení v Torontu rád vrátil tam, kde 19 let působil. K dispozici je ale i bez těchto mazáků dost kvalitních hokejistů co hledá práci. A Sharks by klidně nějakou pomoc uvítali.

VIDEO: Sestřih Labancových gólů z poslední sezony

V červenci totiž Sharks přišli o kapitána Joe Pavelskiho (Dallas Stars), poctivého forvarda Joonase Donskoie (Colorado Avalanche) či střelce Gustava Nyquista (Columbus Blue Jackets). Nově nepřišlo žádné větší jméno, klíčové bylo spíš prodloužení obránce Erika Karlssona.

Proto Labanc tak potěšil vedení týmu, mohl se klidně dohadovat o víceletý kontrakt, nebo kratší překlenovací. Místo toho dal vydechnout klubové peněžence a bude si upevňovat pozici u Sharks.

„Najednou se uvolní spoustu herních minut, odešlo několik útočných opor, a to je šance přesně pro takové hráče, jako jsem já. Chci přesvědčit, že dokážu trvale být hráčem pro TOP 6,“ vysvětlil útočník.

Roční kontrakt pro něj bude znovu znamenat tuhý boj o novou smlouvu. Ta příští by už měla být víceletá, vrátí mu Wilson jeho velkorysý přístup?