Obří smlouvy pro brankáře v NHL. Proč? Kartami zamíchal i Vasilevskij | iSport.cz

Hokejový brankář. Hodně vrtkavé povolání. Zvlášť v NHL. Daří se vám? Jste hvězda. Když ale přijde třeba jen chvilkový výpadek formy, může vám místo v brankovišti vyfouknout kolega čekající v řadě za vámi. Chytat může jen jeden. Když se nedaří útočníkovi, upíchne se v jiné ze čtyř formací. Gólman to má těžší.

Na svou šanci ve slovutné lize navíc brankáři čekají výrazně delší dobu než jejich souputníci bez betonů, lapačky a vyrážečky. V mladém věku není důvěra v ně taková. Stačí se podívat na drafty NHL v posledních letech. Gólman v prvním kole? Velká výjimka. Prostor pro vyniknutí si musí vyčekat.

A pak je tu otázka peněz.

Produktivního forvarda manažeři zpravidla nemají problém zaplatit. S maskovanými muži je to ale trochu složitější. Když za oceánem podepíše brankář dlouholetý kontrakt s vysokou gáží, vždy se spekuluje o tom, jestli je to dobře. Vždycky jde o risk, chůze po tenkém ledě. Když se manažer trefí, paráda. Když ne, je za pitomce on i samotný gólman.

Minulost nabízí řadu případů, kdy se kluboví stavitelé týmů šeredně spálili. Známým příkladem je například rekordní 15letý kontrakt pro Ricka DiPietra, prvního brankáře v historii, který se stal jedničkou draftu (rok 2000). Se smlouvou se vytasili jeho New York Islanders.

Pokračování? Dvě povedené sezony a šmitec. Zranění vystavilo stopku. Po chronických problémech s kolenem v roce v roce 2014 definitivně skončil. O rok dřív DiPietra ze smlouvy Islanders vykoupili. Obří deal by jinak stále běžel, vypršel by až za dva roky. O tomto kontraktu se za oceánem mluví jako o vůbec nejhorším v historii NHL. Tehdy ho uzavřel bývalý skvělý gólman a generální manažer Garth Snow.

V roce 2011 se netrefila ani Philadelphia, když si upsala Rusa Ilju Bryzgalova na devět let se slíbenou gáží 42 milionů dolarů.

V letech následujících pak začali manažeři postupovat v jednáních o brankářských paktech výrazně obezřetněji. Udělat z gólmana nejlépe placeného hráče celého mančaftu? Velká výjimka. Platový strop NHL je nyní nastaven na cifře 81,5 milionu dolarů. Málokomu se chce riskovat a obětovat více než deset procent z této částky pro jednoho muže, navíc na tolik nestálém místě, jako je modrý plac o rozměru 243x183 centimetrů.

Vasilevskij zamíchal karty

„Pokud nemáte elitního brankáře, těžko to pak nahoníte jinde. Bez top gólmana nikdy nemáte šanci vyhrát. Andrej je aktuálně zřejmě nejlepší brankář na světě, klíčový člen našeho týmu. Teď přichází nejlepší roky jeho kariéry. Jistota, že na něj budeme moct spoléhat příštích devět sezony, mě hodně uklidňuje,“ řekl boss Tampy Julien BriseBois o ruském obrovi Andreji Vasilevském.

Právě jeho podpis na hlavičkovém papíře Lightning vyvolal za mořem o tomto tématu živou diskuzi. Pětadvacetiletý gólman prodloužil s floridským klubem smlouvu o osm let, vydělá si 76 milionů dolarů. Stalo se tak rok před vypršením stávajícího kontraktu. Tak moc mu BriseBois věří. Vasilevskij dostal stejný průměrný plat jako démon poslední sezony Nikita Kučerov, vítěz kanadského bodování a držitel Hart Trophy. Zaslouží si ho?

Nejlépe placení gólmani NHL 1. Carey Price Montreal 15 2. Sergej Bobrovskij Florida 11,5 3. Marc-Andre Fleury Vegas 8,5 4. Jonathan Quick Los Angeles 7 5. Henrik Lundqvist NY Rangers 7 Pozn.: platy uvedeny v milionech dolarů za sezonu

Také u expertů je tento deal přijímán všelijak. Pro někoho je pochopitelným vyústěním Rusovy další povedené sezony, pro jiného zase zbytečným hazardem. „Pokud je pořádné zaplacení své jedničky takovou hloupostí, proč to všechny dobré týmy dělají?“ ptal se například novinář Sean Gordon z webu The Athletics. „NHL je neuvěřitelně nepředvídatelná, smlouva Vasilevského je pro mě šokující,“ opáčil Ryan Lambert z Yahoo.com.

Vládne Price

Nejlépe placeným gólmanem současnosti je Carey Price. Strážce montrealské klece od minulého ročníku pobírá královskou výplatu, během osmi let v průměru 10 a půl milionu. V nadcházející sezoně si však přijde rovnou na milionů patnáct! Kontrakt vyprší, když mu bude 39 let. Má vleklé problémy s kolenem, bude stárnout a výkony půjdou dolů, předpovídají mnozí odborníci.

Manažer Marc Bergevin za své rozhodnutí sklidil a stále sklízí velkou kritiku. Obrovská investice a výsledek žádný. Za poslední čtyři roky jediné play off, vytoužený Stanley Cup kdesi v nedohlednu. Velké částky šéfové vložili také do Bobrovského, Lundqvista nebo Rinneho. Ani u jednoho nelze říct, že by zklamali, ale Pohár nad hlavu nikdy nezvedli. Tedy zatím.

Obecně se dá říct, že manažeři raději investují do prověřeného brankáře, jemuž důvěřují, než aby si zahráli ruletu, která sice může padnout, trefit jackpot, ale mohla by také skončit průšvihem. Pak se stane, že vás ke Stanley Cupu dotáhne neznámý brankář, který ještě týž rok začínal jako náhradník na farmě v AHL. Ano, tak se to letos povedlo Jordanu Binningtonovi a jeho St. Louis.

Canadiens vynaloží na platy pro gólmanský tandem v příští sezoně skoro 17 milionů dolarů, nejvíc ze všech klubů. Naopak pokud Columbus opravdu načne ročník s dvojicí Korpisalo-Merzlikins, vysází na stůl jen dva miliony. Za oba dohromady. Většími favority na zisk Stanley Cupu jsou podle sázkových kanceláří i tak Blue Jackets.

Do budoucna se očekává, že se strop výrazně zvýší poté, co vedení NHL podepíše další televizní dohodu v USA. Mělo by se tak stát před sezonou 2021/22. Brankářům a zřejmě i všem ostatním tak svítá na platově ještě zlatější časy.