Hronek pod tlakem. Trenér Detroitu chce, aby byl jako nejlepší bek sezony | iSport.cz

Od té doby, co ukončil kariéru bombarďák Marek Židlický, asi Česko nemělo takhle nadaného ofenzivního obránce. Hronkovi je teprve jedenadvacet let a v NHL má nahráno jen 46 zápasů, ale jeho bilance je více než dobrá. Činí pět branek a osmnáct asistencí. Tedy přesně půl bodu na zápas.

Premiéru v soutěži si Hronek odbyl hned 4. října 2018. Už o jedenáct dní později ale putoval na farmu do Grand Rapids. Odtamtud si ho Red Wings znovu vytáhli v polovině prosince a pak už spíš hrál NHL než AHL. Hodně napomohla zranění klíčových zadáků Mika Greena, Dannyho DeKeysera, Trevora Daleyho a Jonathana Ericssona. Nutno ale říct, že když se na Hronka začalo spoléhat, tak nezklamal.

Průměrně hrál 19 minut a 58 vteřin, hlavně v závěru ročníku chodil hodně na oslabení a často naskakoval proti nejlepším formací soupeře. Oproti startu sezony se zlepšil při hře dozadu a přestal zbytečně riskovat.

VIDEO: Tak vypadal první Hronkův gól v NHL

Co všechno se mu pak za ročník 2018/19 povedlo? Byl bodově nejlepším nováčkem klubu, čtvrtým nejproduktivnějším nováčkem/obráncem v NHL. Ročník zakončil čtyřmi bodovanými zápasy za sebou, což se naposledy některému z obránců povedlo v ročníku 1991/92. A nebyl jím nikdo jiný než samotný Lidas, tedy Nicklas Lidström, který to dokázal také ve svém nováčkovském ročníku.

Hronkovi to navíc šlo také mimo NHL. Na přelomu listopadu a prosince vytvořil v Grand Rapids klubový rekord, když bodoval v osmi utkáních za sebou a s osmi body se také stal nejproduktivnějším obráncem MS na Slovensku.

To všechno samozřejmě nemohlo v Detroitu zapadnout. Blashill má teď s Hronkem velké plány. „Skvělým porovnáním je pro mě Mark Giordano,“ řekl pro mlive.com Blashill a dal vzpomenout na posledního majitele Norris Trophy.

„Není superrychlý, není supervelký, prostě hraje chytře, umí zaútočit, kvalitní při hře pět na pět, v přesilovce i pře hře do těla,“ popisuje. „Chci aby z něj byl Mark Giordano. I když Marku Giordanovi trvalo dvanáct let než se stal tím Markem Giordanem, kterým je teď, ale Fil to snad zvládne rychleji,“ dostal svého mladého svěřence pod tlak.

V tuto chvíli se očekává, že Hronek si vybojuje místo v TOP 4 a učit by se měl od DeKeysera či nově příchozího Patrika Nemetha. Klapne to?