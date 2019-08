Faksa věří, že s Dallasem konečně prorazí. Co řekl o MS či Nečasovi? | iSport.cz

Na kondici pracoval Radek Faksa přes léto s trenérem Radimem Poláškem, na led pak vyrazil společně s Ondřejem Palátem a Romanem Polákem ve Frýdku-Místku. Přiznává, že vyřazení ve druhém kole Stanley Cupu s pozdějším šampionem ze St. Louis, nad kterým vedli 3:2 na zápasy, nesl dlouho těžce. Stejně tak, že reprezentaci na mistrovství světa na Slovensku unikla bronzová medaile až po nájezdech s Ruskem. O to větší chuť má do sezony. Přípravu si zpestřil i nečekaným výjezdem do Švédska, kde společně s Davidem Pastrňákem natáčel pro evropské i zámořské televize. „Bylo to i docela zábavné, s Pastou jsme tam měli i nějaké hlášky v češtině,“ usmívá se. „A třeba Pastova motivační řeč v češtině mě pobavila. Dobře se do toho opřel. Snad se to pak dostane i k našim divákům.“

Co přesně to bylo ve Švédsku za akci?

„Organizovala to NHL, vybrali z každého týmu jednoho Evropana a dělali jsme rozhovory pro evropské televize. Byly tam i nějaké kanadské a americké štáby. NHL to pak bude během sezony propagovat a využívat.“

Jak jste se k tomu nachomýtl?

„Pán, co to má v Dallasu na starost, mě kontaktoval. Mluvil jsem o tom s agentem a shodli jsme se, že by to pro mě mohlo být dobré. Tak jsem tam na otočku vyrazil. Ráno jsem byl ještě v posilovně, dopoledne na ledě, potom jsem jel do Katovic na letiště a večer už jsem byl ve Švédsku. Druhý den jsem po rozhovorech letěl zpátky.“

Dallas si vybral nejkomunikativnějšího hráče? Nebo toho s nejlepší vizáží?

(usměje se) „Asi s nejlepší vizáží. Komunikativně na tom nejsem moc dobře, řekl bych. Nevím, proč vybrali mě, ale byla to zase nová zkušenost. Jsem rád, že jsem tam mohl být. Možná mi to i trošku pomůže a zvedne profil. Bylo toho celkem hodně, chtěli stihnout co nejvíc, od rána do tří hodin odpoledne jsme jeli v kuse rozhovory a střídali jsme se na stanovištích. Rozhovory do televizí moc nevyhledávám, navíc jsem zase musel přepnout hlavu do angličtiny, trošku jsem koktal. Ale dobrý. Bylo to i docela zábavné.“

Co vás bavilo nejvíc?

„S Pastou jsme tam měli i nějaké hlášky v češtině. A třeba Pastova motivační řeč mě pobavila. Do toho se dobře opřel. Snad se to pak dostane i k našim divákům.“

Vy jste se do motivační řeči také opřel? Nebudou ji muset vypípávat?

„Já ji měl trošku sprostší, ale jestli to budou vysílat jen v Americe, tak tomu nebudou rozumět. A tady k lidem se snad zrovna tohle doufám nedostane.“ (usmívá se)

Jak se cítíte chvíli před startem kempů?

„Dobře. Na ledě i v posilovně, silově jsem na tom dobře, rychlostně taky. Teď už jde fáze přípravy do rychlosti, finišuje, za nějaké dva týdny letím do Ameriky na kemp. Natrénováno mám a těším se na opravdové zápasy. Na ty přípravné v kempu moc ne, ale na NHL jo.“

V Dallasu máte hodně slušný tým, jaké budou ambice?

„Poslední tři roky máme na papíře hodně dobrý tým, akorát to musíme prodat na ledě. Příchody přes léto nám mohou pomoct se posunout zase o kousek dál a můžeme to konečně urvat. Už teď jsme byli strašně blízko, s pozdějším vítězem jsme prohráli ve druhém prodloužení sedmého utkání druhého kola. Uvědomíte si, že jste blízko a chybí už jen maličkosti. Z nich se musíme poučit.“

Překvapilo vás St. Louis, které bylo v lednu tabulkově nejslabší?

„Byla to trochu pohádka, ale osobně si myslím, že hráli dobrý play off hokej. Měli to dobře poskládané a systém pro boje o všechno jim fungoval. Z toho překvapený nejsem.“

Jak budete vzpomínat na mistrovství světa v Bratislavě?

„Myslím, že jsme odehráli super turnaj kromě toho zápasu s Kanadou (semifinále 1:5). To jsme nebyli produktivní a Kanada nás v tomhle vyškolila. Jinak byl šampionát povedený, k medaili bylo kousek, strašně mě mrzí zápas o třetí místo. Mohli jsme medaili urvat. Já to měl proti Rusům na hokejce a bylo tam dalších osm šancí! Neproměnili jsme je a potrestali nás v nájezdech.“

Zaznamenal jste spekulace, že Světový pohár v roce 2021 by mohl být bez české reprezentace?

„Něco jsem četl, Světový pohár je super akce. Minule (2016) nás hodně bavila. Krátká, svižná, jsou tam nejlepší hráči světa, trošku se to podobá olympiádě. Myslím, že jestli Světový pohár bude, Češi nebudou chybět. Naši mladí se zvedají, v NHL jich máme zase o něco víc, věřím, že budoucnost bude dobrá. Že máme pořád dost dobrých hráčů, abychom složili kvalitní tým.“

Kteří mladí čeští hráči vás baví?

„Určitě Martin Nečas. Jakmile se dostane do stylu, co se hraje v Kanadě a v Americe, bude mít na první dvě lajny. A bude to jedna z hvězd v Carolině. Filipa Chytila a Kubu Vránu už beru jako hráče, kteří v NHL jsou a prosazují se. Jsem přesvědčený, že pár dalších mladých, kteří jsou příslibem pro budoucnost, máme. Trošku jsme s mládeží zaspali, ale mám pocit, že to je zase na dobré vlně. Hráče v NHL mít budeme a budoucnost bude dobrá.“