Kubalík chce vlétnout do NHL v Praze: Hrát doma? To by byl úplný vrchol | iSport.cz

Kdyby se to povedlo a do týmu se dostal, mohl by prožít premiéru v NHL na ledě pražské O2 Areny. Blackhawks zahájí 4. října novou sezonu v Česku duelem proti Philadelphii. „Tím větší mám motivaci. Udělám maximum, abych u toho byl. Snad se to povede,“ přiznává Dominik Kubalík, který odletí za moře začátkem září.

Zhruba před měsícem jste Chicago navštívil. Co všechno jste tam stihnul?

„Pozval mě klub, mluvil jsem s generálním manažerem Stanem Bowmanem, potkal jsem se s trenérem (Jeremy Colliton). Řekl bych, že to byly takové oťukávací pohovory, aby mě trochu poznali. Nic zásadního. Letěl jsem tam právě proto, abych se s nimi viděl a taky poznal lidi kolem klubu, abych měl prostředí už trochu okouknuté a nebylo toho moc najednou, až tam v září poletím znovu. Abych nebyl ze všeho vyjukaný a věděl, co a jak a na koho se můžu obrátit.“

Jak na vás Chicago zapůsobilo?

„Krásné, velké město u Michiganského jezera, v centru s mnoha kanály, z nichž se tyčí mrakodrapy. Snažil jsem se hlavně rozhlížet, co kde najdu. Strávili jsme tam s přítelkyní čtyři nebo pět dní. Tolik času nebylo, takže mě spousta poznávání ještě čeká. Ale byli jsme se podívat třeba na „Fazoli“ (socha v centru města) a na dalších místech. Líbilo se nám tam.“

Navštívil jste taky halu United Center? Před ní sochy Stana Mikity a Bobbyho Hulla, uvnitř basketbalisty Michaela Jordana. Historie z ní doslova dýchá…

„Podívat jsme se byli, ale jen zvenku. Trénovali jsme totiž ve středisku, které leží asi o dva bloky vedle. S přítelkyní jsme se prošli kolem. Kdybych se tam nakonec dostal a mohl tam hrát, to by bylo něco úžasného.“

Zrovna v okolí stadionu bývalo nebezpečno. Vypráví se různé příhody, třeba bývalý obránce Milan Tichý popisoval, jak svého času vyrazil k večeru sám pěšky do centra Chicaga. Chris Chelios mu pak druhý den z legrace prohlížel záda, kolik tam prý má zabodaných nožů…Toho jste se nebál?

„Něco jsem taky zaslechl, ale nad tímhle jsem moc nepřemýšlel, ani se o tom s nikým moc nebavil. Kolem haly to prý kdysi vypadalo různě, ta doba však je snad už pryč. Doufám, že se to uklidnilo a bude to v pohodě. A když tak tam jezdí taxíky, že ano…“

Říkáte, že jste si v Chicagu i zatrénoval. Potkal jste se přímo s některým hráčem Blackhawks?