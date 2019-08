Koho v NHL čeká průlom? Nechybí čtyři Češi, Zadina adeptem na nováčka roku | iSport.cz

Které české tváře čeká průlom? • FOTO: Koláž: iSport.cz Někteří mají za sebou pár zápasů a hrstků bodů, jiní už odehráli několik sezon. Ale všichni jsou ve stejné pozici - měli by pořádně prorazit. Ukázat, proč byli vysoko voleni na draftu nebo proč právě na ně se kluby chystají spoléhat. Server The Hockey News vybral z každého týmu jednoho kandidáta na tuto roli a nechyběli ani čtyři čeští hráči. Tři útočníci a jeden obránce.

Anaheim Ducks - Troy Terry, útočník Troy Terry • Foto Profimedia Věk: 21 let

Sezona 2018/19: 32 zápasů, 4+9

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Před posledním ročníkem měl na kontě pouhé dva zápasy v NHL, díky obsáhlé marodce už ale v sezoně 2018/19 dostal pořádně čuchnout. Podle draftu nepatří americký útočník mezi supertalenty (zvolen byl v roce 2015 až ze 148. pozice), ale na farmě v San Diegu naposledy nasbíral 41 bodů ve 41 zápasech a na první tým je připraven.

Arizona Coyotes - Nick Schmaltz, útočník Nick Schmaltz • Foto Reuters / Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports Věk: 23 let

Sezona 2018/19: 40 zápasů, 7+18

Plat pro příští ročník: 3 miliony dolarů Dvacítka draftu z roku 2014 se v listopadu stala součástí trejdu dvou týmů, ve kterých to zrovna nešlapalo. Z talentu Chicaga se tak stala naděje Arizony, která s Američanem hned spojila svou budoucnost. Na konci března útočník podepsal sedmiletou smlouvu na 40,9 milionu dolarů.

Boston Bruins - Jake DeBrusk, útočník Jake DeBrusk • Foto Profimedia.cz Věk: 22 let

Sezona 2018/19: 68 zápasů, 27+15

Plat pro příští ročník: 832 500/70 tisíc dolarů Pro něj platí trochu jiná měřítka než pro většinu ostatních. DeBrusk už má za sebou dvě sezony v lize, v obou překonal čtyřicetibodovou hranici a v červnu si navíc zahrál finále Stanley Cupu. Krok výš pro něj znamená trvalé povýšení mezi nejlepší šestku, a také to, že by měl dosáhnout na 50-60 bodů.

Buffalo Sabres - Casey Mittelstadt, útočník Casey Mittelstadt • Foto Profimedia Věk: 20 let

Sezona 2018/19: 77 zápasů, 12+13

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Americký centr s obličejem středoškolského studenta měl prorazit už v minulém ročníku, ale nevyšlo to. I proto bylo Buffalo pátým nejhorším týmem soutěže. V druhé půlce sezony už bylo vidět, že si nejužitečnější útočník MSJ 2018 víc a víc věřil a čeká se, že to bude dál potvrzovat.

Calgary Flames - Rasmus Andersson, obránce Rasmus Andersson • Foto Profimedia Věk: 22 let

Sezona 2018/19: 79 zápasů, 2+17

Plat pro příští ročník: 775/70 tisíc dolarů Ve své první celé sezoně hrál průměrně 16 minut na zápas a dařilo se mu hlavně v play off. Tam sice Flames vyhořeli na plné čáře, ale Švéd v pěti zápasech jednou skóroval a dvakrát nahrával. Můžete čekat, že se klidně zařadí mezi top čtyři beky.

Carolina Hurricanes - Andrej Svečnikov, útočník Andrej Svečnikov • Foto Profimedia.cz Věk: 19 let

Sezona 2018/19: 82 zápasů, 20+17

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Zdá se, že v zámoří víc než od Martina Nečase tentokrát čekají od Andreje Svečnikova. Přitom dvojka loňského draftu už má za sebou celou sezonu, ve které dala dvacet branek. Teď jen zbývá doufat, že se na Rusovi nepodepíše KO které mu uštědřil v play off Alexandr Ovečkin...

Chicago Blackhawks - Brendan Perlini, útočník Brendan Perlini • Foto Profimedia Věk: 23 let

Sezona 2018/19: 68 zápasů, 14+7

Plat pro příští ročník: je chráněným volným hráčem bez smlouvy Kanadské křídlo se do Chicaga dostalo v rámci trejdu s Arizonou, která získala výše zmíněného Nicka Schmaltze. Po trejdu vstřelil 12 gólů ve 46 zápasech a mluví se o tom, že byl mohl hrát v útoku s kapitánem Jonathanem Toewsem. Pak by klidně mohlo dojít i na 20 branek.

Colorado Avalanche - Samuel Girard, obránce Samuel Girard • Foto Profimedia.cz Věk: 21 let

Sezona 2018/19: 82 zápasů, 4+23

Plat pro příští ročník: 700/70 tisíc dolarů Budoucí defenzivní hvězda Avalanche. Girardovi je teprve 21 let, ale už zvládl 155 zápasů v NHL a Colorado ho zbožňuje. Ještě před sebou má rok nováčkovského kontraktu, ale v kapse už má sedmiletou smlouvu na 35 milionů dolarů. Do týmu se dostal v rámci velkého trejdu mezi Avs, Ottawou a Nashvillem v listopadu 2017.

Columbus Blue Jackets - Oliver Bjorkstrand, útočník Oliver Bjorkstrand • Foto AP Photo/Charles Krupa Věk: 24 let

Sezona 2018/19: 77 zápasů, 23+13

Plat pro příští ročník: 2,5 milionu dolarů V žebříčku nepatří mezi nejmladší, ale už stihl prokázat, že v NHL své místo má. Celkem 97 bodů ve 197 zápasech mluví za vše. Columbus ho po velkém útočném exodusu (odešli Artěmi Panarin, Matt Duchene či Ryan Dzingel) bude hodně potřebovat.

Dallas Stars - Roope Hintz, útočník Roope Hintz • Foto Profimedia Věk: 22 let

Sezona 2018/19: 58 zápasů, 9+13

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Od Fina se v Dallasu čeká hodně, a to hlavně díky vydařenému play off, ve kterém ve 13 zápasech pětkrát skóroval a přidal tři nahrávky. Jen šest hráčů Stars v play off mělo vyšší průměrný ice-time, a to už něco znamená. Dallas posílil v létě útok, ale stejně čekejte, že bude hrát v prvních dvou formacích.

Detroit Red Wings - Filip Zadina, útočník Filip Zadina • Foto profimedia.cz Věk: 19 let

Sezona 2018/19: 9 zápasů, 1+2

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Logická volba. „Je připraven,“ hlásí The Hockey News. Šestý hráč draftu 2018 a jeden z největších českých talentů posledních let do nejlepší ligy světa zatím jen nakoukl. V AHL k tomu přidal 35 bodů v základní části a 3 v play off a na prestižní stránce ho hodnotí jako jednoho z černých koní v hlasování o nejlepšího nováčka roku. To se hezky poslouchá.

Edmonton Oilers - Kailer Yamamoto, útočník Kailer Yamamoto • Foto Reuters Věk: 20 let

Sezona 2018/19: 17 zápasů, 1+1

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Talentovaných hráčů mají Oilers mnoho, jen se týmu občas nedaří s nimi správně naložit. Pouhých 173 centimetrů vysoký Yamamoto doufá, že on bude patřit k těm úspěšným. V NHL má na kontě zatím jediný gól, ale bilance 10+8 z 27 zápasů v AHL vypadá dost slibně.

Florida Panthers - Henrik Borgström, útočník Henrik Borgström • Foto repro NHL.com Věk: 22 let

Sezona 2018/19: 50 zápasů, 5+10

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Na pozici centra je na Floridě celkem našlapáno, jinak už by se nadějný Fin možná dostal v posledním ročníku do druhé formace. S průměrným časem pouhých 12 minut hrál velmi solidně a sedm bodů navíc sesbíral během přesilové hry. Kreativita je jeho silná stránka.

Los Angeles Kings - Adrian Kempe, útočník Adrian Kempe • Foto Darryl Dyck/The Canadian Press via AP Věk: 22 let

Sezona 2018/19: 81 zápasů, 12+16

Plat pro příští ročník: je chráněným volným hráčem bez smlouvy Patří k nové generaci Kings, která by měla klub v příštích letech táhnout. V Los Angeles se nebáli mladého Švéda hned nasadit do NHL, i proto už má za sebou dvě celé sezony. Jenže místo toho, aby v té poslední šel nahoru, tak stagnoval. Pomůže mu příchod nového trenéra a pročištěné ovzduší?

Minnesota Wild - Ryan Donato, útočník Ryan Donato • Foto Profimedia Věk: 23 let

Sezona 2018/19: 56 zápasů, 10+15

Plat pro příští ročník: 1,65 milionu dolarů Donato patřil mezi hvězdičky Bostonu, jenže Bruins chtěli před posledním play off nabrat zkušenosti, a obětovali ho za střelce Charlieho Coylea. U Wild ho budou tlačit nahoru, podepsali s ním dvouletou smlouvu na 3,8 milionu dolarů a on se pokusí navázat na 6 branek, které zatím za klub ve 34 zápasech dal.

Montreal Canadiens - Jesperi Kotkaniemi, útočník Jesperi Kotkaniemi • Foto Reuters / Andy Marlin-USA TODAY Sports Věk: 19 let

Sezona 2018/19: 79 zápasů, 11+23

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Montreal z Fina trochu překvapivě v roce 2018 udělal trojku draftu, ale nakonec se nezdá, že by sahl nějak vedle. Sice hrál méně než 14 minut na zápas, přesto sesbíral slušné množství bodů a měl by se jen zlepšovat. Svou pozici už si vybojoval, a teď už se od něj čeká kolem padesáti bodů.

Nashville Predators - Juuse Saros, brankář Juuse Saros a Pekka Rinne • Foto ČTK Věk: 24 let

Sezona 2018/19: 31 zápasů, 17-10-2

Plat pro příští ročník: 1,5 milionu dolarů Že by konečně přišel jeho čas? Mohl by Saros pomalu začít vytlačovat z branky už legendárního Pekku Rinneho, který má oproti němu dvanáctiletý věkový náskok? Možné to je. Veterán má ještě dvouletou smlouvu a během ní se uvidí, jestli Saros roli jedničky zvládne. Schválně, co předvede letos.

New Jersey Devils - Nikita Gusev, útočník Nikita Gusev • Foto Profimedia.cz Věk: 27 let

Sezona 2018/19: 62 zápasů a 82 bodů za Petrohrad v KHL

Plat pro příští ročník: 5 milionů dolarů Devils budují hodně silný tým pro další sezonu a velkou zbraní by měl být i tenhle pseudonováček. Gusev přichází do zámoří s olympijským zlatem, dvěma bronzy z MS a Gagarinovým pohárem. Ovládl také bodování KHL. Jediné, co ho může zastavit je to, že se nedokáže přizpůsobit zámořskému stylu. Jako před pár lety Vadim Šipačov.

NY Islanders - Devon Toews, obránce Devon Toews • Foto Profimedia Věk: 25 let

Sezona 2018/19: 48 zápasů, 5+13

Plat pro příští ročník: 750 tisíc dolarů Chvíli mu to trvalo, ale zdá se, že se majitel stejného příjmení s kapitánem Chicaga konečně prosadil do NHL. K prvním 48 utkáním přidejte 8 startů a 5 bodů v play off a máte beka připraveného do akce. Islanders by se hodil.

NY Rangers - Filip Chytil, útočník Filip Chytil • Foto Profimedia.cz Věk: 19 let

Sezona 2018/19: 75 zápasů, 11+12

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Že v NHL může hrát už ukázal, teď to chce předvést, proč si ho slavný klub na draftu 2017 vytáhl v prvním kole. Předpovídá se, že by měl naskočit vedle Ryana Stromea a šikovného Rusa Pavla Bučněviče. Je také důležité se zbavit nehezké statistiky - 22, která byla nejhorší v mužstvu.

Ottawa Senators - Drake Batherson, útočník Drake Batherson • Foto Nathan Denette/The Canadian Press via AP Věk: 21 let

Sezona 2018/19: 20 zápasů, 3+6

Plat pro příští ročník: 780/70 tisíc dolarů V Ottawě potřebují každého, kdo bude sázet góly a majitel juniorského zlata je jedním z adeptů. První kolo draftu ho v roce 2017 zdaleka minulo, došlo na něj až na 121. pozici, jeho vývoj je ale pozoruhodný. Na farmě v Belleville byl s 62 body v 59 zápasech nejprodutkivnějším hráčem. Kandidát na Calder Trophy?

Philadelphia Flyers - Travis Konecny, útočník Travis Konecny • Foto Reuters / Derik Hamilton-USA TODAY Sports Věk: 22 let

Sezona 2018/19: 82 zápasů, 24+25

Plat pro příští ročník: je chráněným volným hráčem bez smlouvy U Flyers už je známou firmou, dokonce dvakrát v řadě vstřelil 24 branek. Teď je čas poskočit. Místo mezi TOP 6 už si vybojoval, nově půjde o to, jestli už to není stabilně na první formaci. Vedle Claudea Girouxe se body také sbírají lépe.

Pittsburgh Penguins - Dominik Kahun, útočník Dominik Kahun • Foto Profimedia.cz Věk: 24 let

Sezona 2018/19: 82 zápasů, 13+24

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Aby se hráči vydařila nováčkovská sezona a obratem byl trejdován - to se nestává často. Jenže když se to hodí a ve hře je takové jméno, jako Olli Määttä, tak proč ne? Přesně proto opustil rodák z Plané Chicago a zamířil do Pennsylvánie. Když ho Pittsburgh dobře využije může být jedním z příjemných překvapení sezony.

San Jose Sharks - Radim Šimek, obránce Radim Šimek • Foto Reuters Věk: 26 let

Sezona 2018/19: 41 zápasů, 1+8

Plat pro příští ročník: 700 tisíc dolarů Po jedné celé sezoně na farmě se konečně dočkal a předvedl, že z kvalitního působení v Evropě nic nezapomněl. Nebýt nešťastného březnového zranění a následné operaci kolena vypadalo by všechno ještě lépe. Vstupuje do druhého ročníku dvouleté smlouvy, který je pro něj poprvé jednocestný. Vyniká hlavně spolehlivostí.

St. Louis Blues - Robert Thomas, útočník Robert Thomas • Foto Profimedia Věk: 20 let

Sezona 2018/19: 70 zápasů, 9+24

Plat pro příští ročník: 925/70 tisíc dolarů Jednu věc už si může v kariéře odškrtnout, rovnou to nejtěžší. Vyhrál Stanley Cup. A to hned ve své nováčkovské sezoně. Ale kariéru má ještě celou před sebou a dvacátá pozice na draftu 2017 znamená, že by měla být hvězdná. V play off sice skóroval jen jedinkrát, ale jeho přítomnost na ledě byla víc a víc znát. Dostane prostor.

Tampa Bay Lightning - Erik Černák, obránce Erik Černák • Foto Reuters Věk: 22 let

Sezona 2018/19: 58 zápasů, 5+11

Plat pro příští ročník: 700/70 tisíc dolarů Slovenský zadák byl velkým překvapením. Bek původně draftovaný Los Angeles se dokázal probít do defenzivy už tak nabitých Lightning a vůbec se nezdá, že by se chystal vracet na farmu. Pro klub s našlapaným platovým stropem je obrovským plusem jeho nízký příjem.

Toronto Maple Leafs - Alex Kerfoot, útočník Alexander Kerfoot • Foto Reuters / Ron Chenoy-USA TODAY Sports Věk: 25 let

Sezona 2018/19: 78 zápasů, 15+27

Plat pro příští ročník: 5 milionů dolarů Vysoký plat značí, že tenhle chlapík už něco dokázal. V Coloradu odehrál dvě velmi dobré sezony s více než čtyřiceti body a vynikal výtečným bráněním. Jenže když dojde na velký trejd... V Torontu si Kanaďana hned pojistili, za 4 roky si vydělá 14 milionů dolarů.

Vancouver Canucks - Thatcher Demko, brankář Thatcher Demko • Foto Profimedia Věk: 23 let

Sezona 2018/19: 9 zápasů, 4-3-1

Plat pro příští ročník: 900 tisíc dolarů Zdá se, že vysoký Američan konečně dozrál a poprvé bude napevno na pozici dvojky. Jenže otázka je jiná, nemá náhodou Demko na pozici jedničky? Mluví se o něm jako o jednom z největších brankářských talentů současnosti. A Jacob Markström rozhodně není někým, kdo by nešel sesadit.

Vegas Golden Knights - Brandon Pirri, útočník Brandon Pirri • Foto Profimedia.cz Věk: 28 let

Sezona 2018/19: 31 zápasů, 12+6

Plat pro příští ročník: 775 tisíc dolarů Do NHL už před lety prorazil, teď jde o to, jestli prorazí také u Golden Knights. Pirri už patřil Chicagu, Floridě a Rangers a v ročníku 2014/15 dal dokonce ve 49 zápasech 22 branek! Jenže pak se brouzdal po farmách. Nicméně jakmile byl povolán ve Vegas do prvního týmu, tak dával góly. Co se stane, když zůstane napevno na soupisce?

Washington Capitals - Jakub Vrána, útočník Jakub Vrána • Foto Profimedia.cz Věk: 23 let

Sezona 2018/19: 82 zápasů, 24+23

Plat pro příští ročník: 3,7 milionu dolarů V play off zklamal, ale v základní části to bylo přesně to, co si u Capitals od českého rychlíka představují. Svižný pohyb a hlavně góly. Místo na soupisce je vybojované, potenciál předveden, teď je to jenom o tom, se posouvat. Dalším cílem je 30 branek a 60 bodů.