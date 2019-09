Žádný Omsk! Zacha podepsal s Devils, za tři roky si přijde na 160 milionů | iSport.cz

Dvaadvacetiletý Zacha byl šestkou draftu před čtyřmi lety, hned v následujícím ročníku v nejlepší hokejové lize světa debutoval. Po jediném odehraném utkání už následovaly tři celé sezony. Po té poslední se stal při vypršení nováčkovské smlouvy chráněným volným hráčem a dlouho se s klubem nemohl dohodnout na novém kontraktu. Po jeho skončení v roce 2022 by měl opět status chráněného volného hráče.

„Jsme šťastní, že jsme se dohodli na tříleté smlouvě, protože Pavel je důležitou součástí našeho týmu. Ukázal se jako hráč, který je schopen hrát v jakékoliv situaci. A my se těšíme na jeho další hráčský růst,“ prohlásil generální manažer Ray Shero.

Brněnský rodák Zacha odehrál dosud v základní části NHL 201 zápasů a připsal si 76 bodů za 29 gólů a 47 nahrávek. V pěti utkáních play off se bodově neprosadil.

The New Jersey Devils today re-signed restricted free agent center Pavel Zacha to a three-year deal worth $2.25 million AAV.https://t.co/4qRE6JwI7I