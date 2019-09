Zacha podle ruských médií posílí Omsk! Devils věří, že zůstane v NHL | iSport.cz

Generální manažer New Jersey Ray Shero v pondělí uvedl, že o možnosti Zachova odchodu do KHL ví, ale stále doufá, že se dohodnou na nové smlouvě. „Jeho agent mi o tom (o možném podpisu v KHL) před pár dny říkal, ale jsem optimista, že se do začátku tréninkového kempu domluvíme,“ řekl Shero zámořským médiím.

Se Zachou stále počítá. „Do našeho týmu se hodí, je to dobrý mladý hráč, jehož hra se stále vyvíjí. Myslím, že bychom se mohli dohodnout, ale nemůžu hlídat to, co udělá. Jestli je KHL cesta, které dá přednost, pak bude mít zpět do NHL daleko,“ dodal generální manažer Devils.

Zacha odešel do zámoří v roce 2014 z Liberce, po dvou sezonách v juniorské OHL začal hrát NHL a za New Jersey nasbíral 76 bodů (29+47) ve 201 zápasech. V pěti utkáních play off se neprosadil.

Po minulé sezoně skončila rodákovi z Brna nováčkovská smlouva a na podmínkách nového kontraktu se dosud s Devils nedomluvil. Omsk Zachův příchod zatím nepotvrdil.