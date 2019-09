Debut jako hrom, Hughes dal Vladařovi dva góly. Ozvala se i Vonnová | iSport.cz

Vladař neprožil povedené střetnutí. Coby náhradník odchytal 22letý rodák z Prahy 28:40 minuty, inkasoval čtyřikrát ze 13 střel a měl úspěšnost zákroků 69,2 procenta.

"Myslím, že jsem hrál opravdu dobře, musím se pochválit. Měl jsem radost, že jsem konečně mohl vyjet na led. Ale je to teprve preseason, ještě je přede mnou hodně práce, ale dva góly jsou vždycky super," nechal se 18letý Hughes slyšet v rozhovoru pro klubový web New Jersey.

Jack Hughes scored twice in his NHL preseason debut. @thechriswescott | #NJDevils pic.twitter.com/ULhTiI0j8O

"Jack jasně ukázal, proč byl jedničkou draftu. Mrkněte na highlighty zápasu, uvidíte tam skvělé momenty, mám můj respekt," ocenil mladého spoluhráče P.K. Subban, který odehrál za Devils po přesunu z Nashvillu prvních 19 minut.

Hughes se poprvé prosadil ve 33. minutě při přesilovce, když srovnal na 1:1. Druhý gól přidal po 41 vteřinách prodloužení.

"První třetinu jsem se spíš rozkoukával, snažil jsem se získat sebevědomí, klíčový byl pro mě první gól. Ten mi na tváři vykouzlil velký úsměv, byla zábava tu branku vstřelit a pak se oni podělit s fanoušky, kteří přišli do areny," lebedil si rodák z Orlanda.

"Začít výhrou je vždycky dobré," napsala na Twitter partnerka P.K. Subbana Lindsay Vonnová.

It’s only pre season but starting off with a win is always a good thing! Congrats @NJDevils @PKSubban1 pic.twitter.com/gwry6dam1y