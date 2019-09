Kubalík už pálí, proti Detroitu dvakrát skóroval. Dvě nahrávky bral Nosek | iSport.cz

Čtyřiadvacetiletý Kubalík se poprvé prosadil ve 38. minutě, kdy snížil na 2:3. Ránu obránce Carla Dahlströma vyrazil brankář Calvin Pickard před plzeňského odchovance a Kubalík před brankovištěm zamířil bekhendem do odkrytého prostoru u levé tyče.

"Byl to můj první zápas, takže jsem se chtěl ukázat, že umím vystřelit a odvést nějakou práci. Cítil jsem se dobře," řekl Kubalík klubovému webu Blackhawks. "Snažil jsem se moc nedržet puk, vystřelit pokaždé, když to bylo možné, a chodit před branku na dorážky. Při prvním gólu jsem měl trošku štěstí, bylo to dobré střídání a dopadlo to takto."

VIDEO: Kubalík nejprve uspěl z dorážky

V čase 46:40 se nejproduktivnější hráč základní části švýcarské ligy v barvách Ambri-Piotty prosadil v přesilové hře. Po spolupráci s bekem Philipem Holmem napřáhl z pravého kruhu a střelou k protější tyči vyrovnal.

"Víme, že má dobrou střelu, ale bylo pěkné jej vidět v těchto situacích. Samozřejmě dal hezký gól střelou z první a všichni se budou bavit o něm, ale také chodil do branky a nacházel si dorážky. Střelci, který to umí proměnit, taková hra pomůže," řekl kouč Blackhawks Jeremy Colliton.

Vítěznou branku Detroitu ale vstřelil v čase 55:23 v početní výhodě Michael Rasmussen a v závěrečné power play dovršil výsledek Luke Glendening.

Kubalík při prvním startu za Blackhawks pobyl na ledě 17:27 minuty, připsal si pět střeleckých pokusů na branku i jeden hit. Na čtyři minuty a 12 sekund dostal příležitost v přesilových hrách.

VIDEO: Podruhé Kubalík uspěl v přesilovce

Chicago získalo práva na dvojnásobného nejlepšího střelce české extraligy v lednu z Los Angeles Kings výměnou za výběr v pátém kole draftu. V květnu Kubalík uzavřel roční nováčkovskou smlouvu na 925 tisíc dolarů a s možností si vydělat dalších 850 tisíc dolarů na bonusech.

V kempu Blackhawks bojuje Kubalík o premiéru v NHL. Za Los Angeles, které jej draftovalo v roce 2013 v sedmém kole na 191. pozici, nehrál. Chicago čeká první soutěžní zápas v ročníku v pátek 4. října v pražské O2 areně proti Philadelphii.

Nosek byl v Denveru u druhé a třetí branky svého týmu. Ve 23. minutě v početní výhodě našel Brandona Pirriho, který zvýšil na dvougólový náskok. V úvodu závěrečné části nahodil puk z úhlu na Huntera Misku a Nicolas Hague upravil na 3:0.

Na Tomáše Noska si vyšlápl obránce Mark Barberio z Colorada • Foto AP Photo/Jack Dempsey

Martin Frk nastoupil za Los Angeles poprvé od příchodu z Detroitu a na ledě Arizony v šesté minutě po jeho asistenci otevřel skóre Mikey Anderson. V kádru kalifornského klubu bude pětadvacetiletý odchovanec Karlových Varů bojovat o místo s roční dvoucestnou smlouvou na 700 tisíc dolarů.

První příležitost v přípravě v barvách San Jose Sharks dostal brankář Josef Kořenář, který v uplynulé sezoně chytal v AHL v celku San Jose Barracuda. V 32. minutě za příznivého stavu 2:1 nahradil Aarona Della a nezabránil porážce 3:4. Inkasoval třikrát ze 13 střel.

Výsledky:

Toronto - Ottawa 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky: 44. Kapanen - 9. Lajoie, 51. Scherwey, 59. Duclair.

Columbus - Buffalo 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 1. Bemström, 36. Sherwood, 55. Milano, 59. Dalpe - 34. McCabe.

New York Islanders - Philadelphia 3:2 v prodl. (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)

Branky: 47. Brassard, 59. Eberle, 65. Jobst - 4. Raffl, 49. Bigras.

Tampa Bay - Carolina 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 2. McCormick, 46. Wallmark, 50. Markison.

Detroit - Chicago 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Branky: 11. Puempel, 27. Ford, 36. Terry, 56. Rasmussen, 59. Glendening - 38. a 47. Kubalík, 26. Holm.

Minnesota - Dallas 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 35. Hartman - 20. Hintz, 64. Dowling.

Colorado - Vegas 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Branky: 23. a 57. Pirri (na první Nosek), 5. Zykov, 42. Hague (Nosek), 43. Roy.

Vancouver - Edmonton 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Branky: 17. a 51. Sutter, 50. Pettersson, 60. Pearson - 34. Jurčo, 44. Russell.

Arizona - Los Angeles 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Branky: 24. Stepan - 6. Anderson, 25. Amadio, 30. Thomas, 33. Fagemo.

Los Angeles - Arizona 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Branky: 17. a 47. Garland, 1. Keller, 25. Dvorak, 44. Gross.

San Jose - Anaheim 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Branky: 2. Meier, 11. Brodzinski, 43. Blichfeld - 26. Shore, 33. Deslauriers, 39. Henrique, 47. Jones. Brankář Josef Kořenář (San Jose) odchytal 27:37 minuty, inkasoval z 13 střel tři branky a úspěšnost zákroků měl 76,9 procenta.