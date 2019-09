VELKÝ PŘEHLED: v kempech NHL je 54 Čechů. Kdo má jakou pozici? | iSport.cz

Kluby NHL povolaly do tréninkových táborů každý kolem šedesáti hráčů, Toronto dokonce 75. Na soupiskách se objevilo celkem 54 českých hokejistů, jedenáct z nich jsou brankáři. To není zanedbatelné číslo. Jejich šance získat místo v prvním týmu jsou přitom velmi rozdílné. Zatímco Petr Mrázek a David Rittich zahájí sezonu najisto coby jedničky Caroliny respektive Calgary, zbytek v kempu a přípravných zápasech bojuje o lepší pozici, o důvěru, o naději.

Rittich naposledy pomohl Flames v základní části k prvenství v Západní konferenci. V závěru chytal se zraněním, dokázal se však vypořádat s konkurencí veterána Mika Smithe. Přechytal ho a následně obdržel novou dvouletou smlouvu. „Mám velkou radost. Tahle organizace mi dala možnost stát se brankářem NHL. Teď jim to chci splatit svými výkony,“ uvedl 26letý gólman, který si za rok vydělá 2,725 milionu dolarů (asi 63 milionů korun), téměř o dva miliony dolarů víc než dosud.

Rovněž Mrázek si v minulém ročníku řekl o nový kontrakt v Carolině a zároveň o pozici brankáře číslo jedna. Po sezoně 2017/18 zůstal bez smlouvy. Philadelphia, kde působil po výměně z Detroitu, o něj dál nestála, musel čekat. Ozvala se Carolina, vzal smlouvu na jednu sezonu a šel s platem dolů (1,5 milionu dolarů). Ale dokázal, že pořád patří mezi brankářskou elitu. Podržel tým v play off, Hurricanes došli do finále konference. Následně podepsal na dvě sezony za 6,25 milionů dolarů (asi 156 milionů korun). „Věřím, že ukážu, že si vybrali správně,“ vzkázal.

Tady však jistoty ohledně českých gólmanů končí. Zbylých devět musí o své místo na výsluní tvrdě bojovat. Nejvýhodnější startovní pozici měl na začátku Pavel Francouz. Colorado pustilo dosavadní jedničku Semjona Varlamova, do čela se posunul Němec Philipp Grubauer. A jistit ho pravděpodobně bude Francouz, divoká karta Avalanche. Prvotřídní čísla vykazoval v KHL a pak i na farmě v AHL, generální manažer Joe Sakic mu věří. „Minulý ročník měl velmi dobrý. Dostal se do All-Stars AHL, poté dovedl náš tým do play off. Už taky ochutnal NHL a vedl si velmi dobře.“ Francouz však musí důvěru splatit a svou pozici si obhájit. Pokud se mu to podaří, dá se očekávat, že by mohl v sezoně chytat okolo 25 zápasů.

Michalu Neuvirthovi komplikují návrat do NHL zdravotní problémy. Vypršela mu smlouva ve Philadelphii, stal se volným hráčem. Návrat do zámořské ligy