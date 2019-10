Nová pravidla v NHL: více videa, rychlejší hra a zvýšená bezpečnost | iSport.cz

COACH´S CHALLENGE

Dosud používaný v momentech, kdy padl gól a tým, který inkasoval, měl pocit, že mu předcházel ofsajd či nedovolené bránění brankáři. Nově ho bude možno využít pro jakoukoliv situaci, která se odehrála v útočném pásmu a kvůli které měla být zastavena hra.

O co konkrétně půjde? Například o moment, kdy puk zasáhne síť napnutou nad plexisklem za brankou, nebo když se puk dostane k autorovi gólu po předchozím zásahu vysokou holí, či v případě branky, která padne po přihrávce rukou. Coach´s challenge nejde využívat v případě klasických faulů.

TRESTY ZA NEÚSPĚŠNÉ COACH´S CHALLENGE

Použití pravidla už nebude dál podmíněno tím, jestli mužstvo ještě má nebo nemá k dispozici time out. Nicméně tým za neúspěšné použití bude nést následky. Nejprve to bude dvouminutový trest za zdržování hry, a za každé další neúspěšné využití už to bude trest na 2+2 minuty.

Vedení v kontrolní místnosti v Torontu bude dál zodpovědné za využití videa v poslední minutě základní hrací doby a prodloužení, stejně jako bude mít hlavní slovo u všech coach´s challenge, které bude konzultovat se sudími na ledě i experty v Torontu.

PRAVOMOCE SUDÍCH PŘI ZÁPASOVÉM TRESTU ČI FAULU VYSOKOU HOLÍ

U všech vyšších trestů (kromě rvaček) musí rozhodčí používat video. A to proto, aby mohli ověřit správnost uděleného trestu, nebo ho eventuelně snížit. Nikdy ho nicméně nemohou úplně zrušit. Zde nebude využívána kontrolní místnost v Torontu.

U trestů vysokou holí, během kterých by měl přijít postih na 2+2 minuty, mohou rozhodčí video využít, aby zjistili, jestli hráče skutečně zasáhla hůl trestaného a způsobila mu krvavé zranění.

DALŠÍ SCHVÁLENÉ NOVINKY

HELMA

Pokud hráč na ledě přijde o helmu musí a) vystřídat b) nasadit si náhradní helmu, a nebude záležet na tom, zda-li je uvázaná či ne.

Hráč, který je v kontaktu s pukem nebo přichází do kontaktu s pukem ve chvíli, kdy ztratil helmu, by měl mít dostatek času na to, aby ji sebral, nebo vystřídal, než bude penalizován. Za hru bez helmy bude totiž nově následovat dvouminutový trest. Ten schytá také hráč, který ochranu hlavy soupeři schválně sundá.

STŘÍDÁNÍ BRÁNÍCÍHO TÝMU

Tým nebude moci vystřídat ve chvíli, kdy brankář podrží kotouč poté, co ho soupeř vypálí zpoza červené čáry. Střídat nebude moci ani za situace, že hráč bránícího týmu schválně posune branku. V obou těchto případech si útočící tým bude moci vybrat, jestli chce vhazovat po levé či po pravé brankářově ruce.

VHAZOVÁNÍ PO ZAKÁZANÉM UVOLNĚNÍ A PŘI STARTU PŘESILOVKY

I tady bude platit, že útočící tým si bude moci vybrat, na které straně bude rozhodčí vhazovat buly.

TECHNICKÝ GÓL

Pokud je branka gólmanem při brejku protihráče úmyslně posunuta, rozhodčí automaticky uznává gól.

PUK MIMO HŘIŠTĚ

Pokud útočící tým vyhodí v útočném pásmu puk mimo hřiště, za každé situace se bude vhazovat v jednom z kruhů útočného pásma.