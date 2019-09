Není v kempu a klub ho suspendoval. Byfuglien rozmýšlí, co s ním bude dál | iSport.cz

Důvody nepřítomnosti čtyřiatřicetiletého zadáka nejsou známy. Zástupci kanadského klubu vylučují, že by šlo o hráčovo zdraví či rodinu. Odpadává tedy varianta, že by Byfuglienovým onemocněla chůva a neměl kdo hlídat děti. Dá se tedy jen spekulovat.

Každopádně termín případného návratu není znám.

Trenér Maurice se s Byfuglienem potkal minulý čtvrtek, než se absence klíčového obránce přelila do druhého týdne. „Nebudu to nijak komentovat,“ prohlásil. „Má svůj život. Mám toho chlapa rád. Sedli jsme si a měli spolu úžasný rozhovor. Bylo to skvělé. To je všechno, co řeknu,“ dodal.

„Dustin je významnou součástí naší rodiny,“ uvedl generální manažer Kevin Cheveldayoff. „Vždy jsme byli otevření k diskusi, starali se o členy naší rodiny. Řeknu jedinou věc: pokud jde o zdraví, jsou na tom on i jeho rodina dobře. Pokud jde o nás, Dustina podporujeme a těšíme se, až se to vyřeší.“

Obrovitý zadák sám požádal Jets, zda by se mohl stáhnout do soukromí, a klub mu vyhověl. Následný trest je formalita za nedodržení smlouvy, vyplývající z platných dohod. Ani hráč neuvedl, co ho k takové žádosti vedlo, možná jde o něco osobního. A to se nikdo nemusí dozvědět. Komentátor televize TSN Bob McKenzie informoval, že obránce údajně zvažuje různé možnosti, jeho rozhlasový kolega Rick Ralph působící ve Winnipegu řekl, že podle jeho zdrojů Byfuglien ztratil lásku k hokeji.

„Jakmile hráč požádá o čas a soukromí, vybízí to k různým domněnkám. Tomu rozumím. Až budeme znát, jaké máme možnosti, otevřeme se otázkám a odpovědím,“ pravil Maurice a dodal, že konverzace mezi týmem a Byfuglienem probíhá ve více rovinách.

Dustin Byfuglien má sílu, to poznal i David Kämpf • Foto Trevor Hagan/The Canadian Press via AP

Podle všeho rodák z amerického Minneapolisu chce využít poskytnutý čas, aby přemítal o své budoucnosti v NHL. Nebyl přitom stanoven žádný termín, dokdy má padnout rozhodnutí. „Big Buff “ si podle všeho potřebuje některé věci ujasnit. Do konce pětiletého kontraktu mu zbývají ještě dva roky. V minulé sezoně však sehrál jen 42 zápasů, kvůli zraněním byl dvakrát víc než měsíc mimo.

Byfuglien začínal kariéru v NHL jako hráč Chicaga, které ho v roce 2003 draftovalo v osmém kole. V Blackhawks strávil pět let, na jaře 2010 s nimi získal Stanley Cup. Od následující sezony byl hráčem Atlanta Thrashers, s nimiž se po roce přestěhoval do Winnipegu. Příští sezona by mohla být jeho patnáctá v lize, v základní části nastoupil do 869 zápasů a připsal si 525 bodů (177+348).

Už minulou středu bývalý útočník a dnes komentátor Brian Lawton na rozhlasové stanici Oilers Now prohlásil, že deset dní předtím obránce viděl. Prý vypadal, že má skvělou kondici. Takže se nezdá, že by nebyl připravený na další sezonu v NHL.

Pokud se účastník Světového poháru 2016 přece jen rozhodne to zapíchnout, uvolní se Jets v rozpočtu 7,6 milionu dolarů (asi 197 milionů dolarů) ročně. Zároveň by však utrpěli další těžkou ránu. Přes léto ztratili tři obránce. Jako volní agenti odešli Jacob Trouba (New York Rangers), Tyler Myers (Vancouver) a Ben Chiarot (Montreal). Vedle tahanic ohledně kontraktu s Connorem a Lainem, který mezitím zamířil do švýcarského Bernu, by museli řešit, jak doplnit defenzivu.

Pierre LeBrun na webu The Athletic nadhodil dvě jména: Rasmus Ristolainen není úplně spokojený v Buffalu a Justin Faulk z Caroliny byl zmiňován v souvislosti s výměnou do Anaheimu. Zatím to není tak zlověstné, jak to zní. Winnipeg pořád chce Byfugliena zpátky, ale musí čekat. Dokud nezná jeho záměry, musí si držet kádr a zároveň hlídat flexibilitu platového limitu.